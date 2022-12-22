Про Бахмут, необхідну зброю та санкції: Зеленський виступив перед Конгресом

Володимир Зеленський прибув у США. Вперше від 24 лютого президент виїхав за межі України та виступив перед Конгресом Сполучених Штатів.

Напередодні ввечері спікерка представників США Ненсі Пелосі закликала членів Конгресу бути присутніми на засіданні. Конгрес зустрів Зеленського шаленими оплесками.

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Зеленський звернувся до Конгресу

Президент зауважив, що для нього є великою честю виступати у Конгресі США.

Україна не впала. Україна живе і процвітає,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що наша держава вже здобула перемогу в боротьбі за розуми світу. І ця перемога дає хоробрість для всього світу.

"Американці здобули цю перемогу. Вам вдалося об'єднати глобальну спільноту, щоб захищати свободу і міжнародне право. Європейці здобули цю перемогу. Тому вони стали набагато сильнішими, ніж раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами", – додав президент.

За його словами, росіяни стануть вільними лише тоді, коли переможуть Кремль у своїх головах. Однак битва українців продовжується, адже нам ще потрібно перемогти Кремль на полі бою.

"Ця битва не лише за територію тих або інших частин Європи, не лише за життя, свободу та безпеку українців чи інших народів, які Росія намагається завоювати, а за те, в якому світі наші діти та онуки будуть жити. Це визначить те, чи буде демократія для українців, американців, для всіх", – підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що цю битву не можна заморозити, відкласти, проігнорувати чи сподіватися, що щось дасть захист. Увесь світ – від Китаю до США, від Європи до Латинської Америки, від Африки до Австралії – занадто поєднаний, щоб почуватися у безпеці, коли відбуваються такі битви.

Глава держави переконаний, що наступного року настане переломний момент, коли хоробрість українців та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності.