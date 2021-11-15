На з'їзді партії 15 листопада ухвалили відповідне рішення. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

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Нардепа Дмитрука виключать з фракції "Слуг народу"

На засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу,

– написала Палійчук.

Дмитрука також виключать з комітетів Верховної Ради

Вона також повідомила, що вирішили ініціювати виключення зі складу відповідних комітетів Верховної Ради нардепів, які були обрані від "СН" й виключені з фракції:

Артема Дмитрука – із комітету з питань правоохоронної діяльності;

Людмилу Буймістер – із комітету з питань економічного розвитку.

Про виключення Дмитрука заявляв Арахамія

Раніше про ймовірне рішення заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія.

Зокрема 4 листопада він сказав, що Дмитрук "виляє" від фракції. Політик пояснив, мовляв, є люди, які йдуть проти й відкрито кажуть про це, а є люди, які виляють.

Арахамія також сказав, що впевнений – кольори, які використовує Дмитрук у своїй медійній компанії, точно не зеленого кольору. Тоді глава фракції також радив Дмитруку знайти у собі сміливість та сказати, що він вирішив піти у вільне плавання.

Коротко про діяльність та скандали з Дмитруком