Вітання з днем міста тривають: у Курську пролунав повторний вибух, височіє стовп диму

Прямо в день міста у Курську пролунав вибух — українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у місті. Через деякий час стало відомо про повторне "привітання" росіян зі святом.

Перший випадок "бавовни" був наслідком удару БпЛА по адміністративній будівлі у Центральному окрузі Курська. Місцеві чули серію вибухів, після чого в небі з'явився темний дим.

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Святковий день вражає Курськ

Місцеві телеграм-канали Курська повідомляють про ще один приліт у місто. Вони пишуть, що після голосного "хлопка" над містом височіє стовп диму та чути вибухи. Нібито це є наслідком збиття одного дрона десь за межею міста під час другої хвилі атаки.

Раніше повідомлялося про удар по будівлі, де розміщувалася російська ФСБ. Джерела у розвідці повідомляють, що було "пряме влучання".

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Цікаво, що попри такі "веселощі" влада Курська не планує скасовувати святкування дня міста. Прильотом по адмінбудівлі займаються оперативні служби, а люди в цей момент можуть продовжувати відпочинок. Мер міста запевнив, що все під контролем і рятувальники, пожежники, медики, поліцейські та добровольці нібито забезпечують безпеку.

Постійна "бавовна" на території Росії