"Злив" документів про контрнаступ ЗСУ: військовий експерт назвав 3 стратегічні мети

В американських ЗМІ повідомляють, що витік засекречених документів Сполучених Штатів міг повпливати на зміни в підготовці контрнаступу ЗСУ. Але не все так очевидно.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, не варто у таких важливих довіряти навіть відомим закордонним медіа.

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Головні цілі "зливу" документів

Через витік секретних документів Пентагона Україна змінює військові плани на майбутній контрнаступ, заявили у CNN. Втім така інформація може не відповідати дійсності.

Особисто я маю величезне упередження до всіх великих медійних майданчиків. Як би це дивно не звучало, але медіа зі світовим ім'ям дуже посильно "полівіли". А там, де є "лівацька" ідеологія, там однозначно є рука Москви,

– заявив Петро Черник.

На його думку, "злив" документів США мав три стратегічні мети:

посіяти сумніви насамперед між українцями та урядом і воєнним командуванням;

підсилити власну пропаганду, щоб усі побачили, які у Росії начебто потужні розвідувальні сили;

вдарити по репутації Джо Байдена, адже Кремлю необхідно, щоб на наступних виборах він програв.

Військовий експерт переконаний, що жодної з цілей досягнуто не було і не буде.

Петро Черник про витік документів Пентагону: дивіться відео

Контрнаступ буде

Ці документи не вплинуть на перебіг військової підготовки до звільнення українських територій, вважає Петро Черник.

"Ми як перебували у стані нарощування свого потужного ударного "бойового кулака", так і будемо у ньому перебувати", – наголосив військовий експерт.

Контрнаступ ЗСУ буде неминучим, але питання стосовно напрямків, обставин та часових рамок варто залишити для українського військового командування.

Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки відреагували на скандальний витік документів Пентагону, заявивши що документ про майбутній контрнаступ ЗСУ є фейком.

Представник ГУР Андрій Юсов запевнив, що українцям немає про що хвилюватись. Контрнаступ обов'язково відбудеться, а головні плани "ворог побачить і відчує на полі бою".

"Злив" секретних документів США: останні новини