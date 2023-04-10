Південна Корея обговорить з США "витік" документів Пентагону

10 квітня 2023, 12:52
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Джерело:

Sky News

Влада Південної Кореї 10 квітня повідомила, що обговорить "витік" секретних документів Пентагону. Зокрема, йдеться про інформацію щодо начебто тиску Вашингтона на Сеул щодо постачання боєприпасів Україні.

Один з цих "секретних" документів містив деталі розмов корейських високопосадовців про війну в Україні. Про це повідомило британське медіа Sky News.

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Чому Південна Корея переймається через витік документів

У Південній Кореї 10 квітня підтвердили, що їм відомо про "витік таємної інформації". За повідомленнями ЗМІ, один з документів, що потрапив у мережу, містив подробиці внутрішніх дискусій високопосадовців Південної Кореї, які говорили про тиск з боку США на країну з приводу постачання зброї українській армії.  

Звіт частково базувався на даних радіотехнічної розвідки, що свідчить про те, що США шпигували за Південною Кореєю,
– зазначили журналісти.

У документі також написано, що Південна Корея погодилася постачити артилерійські снаряди США лише за умови, що вони підуть на потреби американських військових. Корейська влада переймалася, що боєприпаси можуть опинитися в Україні. 

Що відомо про витік документів з Пентагону

  • Американський Пентагон 7 квітня повідомив про те, що в мережу потрапили засекречені документи, що детально описують плани США і НАТО з нарощування потужності української армії перед контрнаступом ЗСУ. За розслідування витоку даних вже взялися у відомстві.
  • Українська сторона заявила, що вже змінила деякі свої військові плани через гучний витік документів Пентагону. Про це написало видання CNN.
  • У виданні Reuters наголосили, що ці папери містять надзвичайно різну інформацію. Це змушує Вашингтон ретельно шукати джерело "витоку", більше того не варто заперечувати те, що до цього не причетні громадяни США.
Автор: Северин Трач