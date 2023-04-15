Чи може бути криза довіри між Україною та США: політтехнолог сказав, на що треба звернути увагу

Очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що "витік даних" із Пентагону не вплине на відносини України та США. Натомість Associated Press повідомляє, що Україна не ділилася зі Сполученими Штатами планами щодо контрнаступу ЗСУ, бо "сумнівалася, що Вашингтон може зберегти таємниці".

Та варто було б подивитися на авторство публікації – це редакційний матеріал чи певного колумніста. Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, треба проаналізувати, що автор писав до цього.

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"У мене був такий випадок, що була публікація, мовляв, "Європа втомилася від України. Там якось треба передивитися допомогу Україні. Європа не може допомагати", – розказав він.

За словами політтехнолога, виявилося, що автор цієї публікації близько 7 років писав про нафтогазовий ринок Росії. Через це й треба перевіряти.

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Чи є криза між Україною та США

"Я не думаю, що є якась криза довіри між Україною та США. Якби вона була, то нам би ніхто зброї не давав", – заявив він.

Борис Тизенгаузен переконаний, що нині росіяни намагаються вплинути на контрнаступ, але це в них не вийде.

Думаю, що нині всі сили кинуті на те, щоби хоча б трохи намагатися відтермінувати або "в ідеалі", звісно, зробити неможливим український контрнаступ. Але ні, росіяни, не вийде,

– сказав він.

Російські наративи в Європі

Політтехнолог розказав, що в Україні є спеціальні центри, котрі уважно вивчають наративи, які Росія просуває в Європі.

"Там можна прямо натиснути на тезис "Європа втомилася від України" й побачити, в яких країнах, які ЗМІ та як швидко починають це просувати. Там все одразу стає зрозуміло", – додав він.

Попри те, що Russia Today зачинається в європейських країнах, Росія намагається через європейських лобістів, колумністів очорнити Україну. І на це країна-агресорка витрачає колосальні кошти.

"Просунути от ці свої тези, що "не треба їм давати зброю, що Росія готова воювати вічно. Проти Росії воювати нема сенсу". Мені здається, що Європа, колективний Захід і США так не думають", – підсумував Борис Тизенгаузен.

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