Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Він привіз йому документи, у яких викладені підходи до врегулювання війни в Україні.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про документи щодо завершення війни?

Під час зустрічі з Володимиром Путіним Стів Віткофф повідомив, що привіз документи, які стосуються можливого врегулювання війни Росії проти України.

За словами американського представника, у них викладені підходи до розв'язання проблеми українського врегулювання. Водночас подробиць щодо змісту документів, запропонованих умов чи можливих поступок сторін наразі не оприлюднили.

Зустріч Віткоффа з Путіним відбувається в межах дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою. США намагаються просунути переговорний процес і знайти формат, який міг би привести до припинення війни.

Перед цим в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американських представників та європейських партнерів. Сторони обговорювали підготовку спільної пропозиції щодо рамкової угоди про припинення війни.

Водночас у Вашингтоні розраховують, що рішення щодо російського дизельного палива та інші кроки, які позитивно сприйняли в Москві, можуть зробити Кремль більш схильним до компромісу. Фактично американська адміністрація сподівається, що Путін відповість на ці рішення поступками в питанні завершення війни.

Однак перед тим Сергій Лавров заявив, що Москва спершу хоче почути пропозиції американського посланця, після чого оцінюватиме можливі домовленості. Але він наголосив, що Росія не збирається змінювати свою політичну позицію заради економічної співпраці.