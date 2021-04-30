Їхнє занепокоєння зрозуміле, – Вітренко про реакцію міжнародних партнерів на зміни у "Нафтогазі"

Новопризначений глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував реакцію міжнародних партнерів на зміну керівництва держпідприємства. Раніше у США та G7 занепокоїлись через це.

Вітренко заявив, що наші міжнародні партнери завжди підтримували Україну, тому їхня реакція зрозуміла. Однак у "Нафтогазі" є низка проблем.

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Їхнє занепокоєння є зрозумілим. Просто зауважу, що є дійсно низка проблем, які треба вирішувати. Це питання проведення конкурсного відбору на членів наглядової ради,

– зауважив Вітренко.

Зауважимо, посли G7, відреагувавши на кадрову перестановку у "Нафтогазі", заявили, що важливо, аби було вільне від політичного втручання функціонування держпідприємства. Ефективне управління такими компаніями має вирішальне значення.

У Держдепі США наголосили, що повага до корпоративного управління та добросовісності при призначенні персоналу в енергетичному секторі – важлива для впевненості у прихильності України реформам.

Кадрові проблеми у наглядовій раді

Вітренко нагадав, що наразі наглядова рада "Нафтогазу" складається з 7 членів: 4 незалежних та 3 представників держави. Глава підприємства сказав, що є вакансія, а також один з членів не приступив до виконання обов'язків. Ще у двох спливає термін повноважень, тому потрібно проводити конкурс.

Поточний склад наглядової ради, за словами Вітренка, був обраний поза стандартною процедурою. Чиновник наголосив, що для "Нафтогазу" необхідно, щоб був повний склад наглядової ради, обраний прозоро. Суспільство має йому довіряти.

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