Вітренко заборонив правлінню "Нафтогазу" давати коментарі після їх звернення до Кабміну, – ЗМІ

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Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін урегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії. Після цього Юрій Вітренко начебто заборонив членам давати коментарі стосовно цього.

Джерело:

LIGA.net

Спільну заяву опублікували виконавчий директор НАК Отто Ватерландер, фінансовий директор Петер ван Дріл та виконувач обов'язків генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

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Ймовірно, Вітренко заборонив коментувати

Сергій Перелома не став детально коментувати заяву членів правління виданню. Він послався на нібито заборону з боку нового голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка – наказ №114 від 5 травня 2021 року.

Члени правління НАК, зокрема і я, розмістили сьогодні вранці на своїх особистих сторінках у фейсбуці нашу спільну заяву, яка не відображає офіційну позицію "Нафтогазу", але водночас є нашою спільною й окремо кожного особистою позицією як учасників інтернет-спільноти,
– сказав Перелома.

Про що мовилось у заяві

Члени правління наголосили, що для "Нафтогазу" надзвичайно важливою є наявність довіри наглядової ради та належного корпоративного управління. Вони нагадали, що відставка всіх членів ради набуває чинності з 14 травня.

Без врегулювання ситуації до цієї дати члени Правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки,
– запевнили вони.

Що цьому передувало