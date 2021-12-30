Віцеканцлер Німеччини допускає, що "Північний потік-2" можуть повністю зупинити

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек підтримав рішення не втручатися у питання затвердження "Північного потоку-2". Однак він не заперечив, що проєкт можуть зупинити у випадку агресії Росії.

Віцеканцлер та федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек в ефірі німецького телебачення прокоментував питання запуску "Північного потоку-2".

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Політик підтримав рішення уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого "Північного потоку-2" і розглядати його винятково з юридичного погляду.

Водночас він не виключив можливості зупинення проєкту, наголосивши, що все залежатиме від розвитку конфлікту щодо України. "Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", – пояснив Хабек.

Віцеканцлер вважає, що політика повинна бути зосереджена на політичних питаннях. Їх слід аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики.

Це означає, що, враховуючи ситуацію на Сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту,

– заявив він.

Хабек додав, що будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому необхідно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії. Міністерство, яке він очолює, виділить на ці цілі 150 мільйонів євро.

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Першу нитку російського газопроводу наповнили технічним газом 18 жовтня 2021 року. Хоча трубопровід не пройшов усі необхідні процедури, другу нитку почали наповнювати 17 грудня, завершили 29 грудня.

Сертифікацію "Північного потоку-2", найімовірніше, не затвердять на початку 2022 року. Таку заяву зробив німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство. Однак Москва все ще сподівається на успіх процедури.

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