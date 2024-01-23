"Ледве не змушують ракети самознищуватися": як засоби РЕБ стали новим невидимим щитом

Два десятки ракет не долетіли до цілей завдяки українським засобам РЕБ під час ворожої атаки 13 січня. Аналітики ISW вже заявили, що це може бути переломним моментом для українських можливостей радіоелектронної боротьби.

Такою думкою в розмові з 24 Каналом поділився військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, світовий ВПК налаштований так, щоб ракети здебільшого збивалися іншими ракетами, і це вважалося найефективнішим способом. Проте Україна на практиці доводить геть інакше.

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Засоби РЕБ – майбутня зброя

В умовах шалених ракетних обстрілів, яких не зазнавала жодна країна в історії, Україні вдалося віднайти нові методи протидії ракетам та безпілотникам – засоби радіоелектронної боротьби, які потроху стають переломом для українських можливостей.

Я з цим погоджуюся <..> Це стало таким же проривом у військово-промисловому комплексі, як-от раніше було винайдення FPV-дронів, які можуть нести боєприпас. Системи РЕБ не просто вносять корективи, а дійсно ледве не змушують ракети самознищуватися – це новий невидимий щит,

– зауважив Андрій Крамаров.

РЕБ не становить загрози для живої сили противника, але впливає на стан і ефективність сучасної зброї, яка залежить від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та за його межами.

Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали: чи то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, чи ракети, пов'язані із супутниками. Одним з основних, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв'язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що й рації або дрони, щоб створити перешкоди й заблокувати сигнал.

Українські засоби РЕБ ефективно протидіють ворожим цілям

Генерал армії у відставці Микола Маломуж пояснив, що засоби РЕБ – це потужні суперкомп'ютери, завдяки яким можна увійти в систему керування ракетами. Вбудований штучний інтелект дезорієнтує ракету – вона не може рухатися, бо на неї впливає радіоелектронне випромінювання. Тому використання радіоелектронної боротьби може стати ефективним захистом для українських населених пунктів під час атак ворога.

Голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ". До відповідної ініціативи планують залучити підприємців, які вже створювали різні продукти або вміють їх масштабувати.

Водночас військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман пояснив, щоб системи РЕБ стали переломом у війні, потрібно, щоб це мало системний ефект, тому що одноразове застосування ще ні про що не говорить.