Вивозять все і всіх, – Зеленський про окупантів, які перетворюють Херсонщину у "зону відчуження"

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 28 жовтня заявив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях демонтуют усю наявну систему охорони здоров'я. Насамперед мовиться про Херсонську область.

Зеленський розповів, що загарбники віришили закривати у тимчасово окупованих містах України медичні установи. Тим часом обладнання та швидкі вивозять.

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На лікарів, які залишилися в окупованих районах, ворог тисне. Намагається змусити переїхати до Росії.

Росія перетворює Херсонщину у зону відчуження

Зеленський зауважив, що російські окупанти перетворюють Херсонщину у зону без цивілізації. Люди там вже не мають елементарних речей, які доступні у більшості країн світу.

Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що світ має відреагувати на це.

Український лідер звернувся до жителів окупованої Херсонщини

Президент закликав людей допомагати одне одному, попри будь-які дії загарбників. Український прапор та нормальне життя неодмінно повернуть.

"Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", – заявив Зеленський.

Як росіяни грабують Херсонщину

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що російські загарбники крадуть на Херсонщині комунальну техніку, а також – запчастини до неї. Якщо станеться аварія, стабілізувати ситуацію та полагодити не вдасться.

Окрім того, у розвідці розповіли, як окупанти розграбовують Херсонський обласний онкодиспансер. Спершу загарбники вивезли апаратуру, а тоді взялися за меблі.

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