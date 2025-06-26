Одна подія може чітко показати, чи справді НАТО готове до можливої агресії Росії

Хитка політика Дональда Трампа змушує країни Європи все більше турбуватися про власну безпеку. НАТО може більше не захистити від нападу войовничих країн, особливо, якщо США залишаться осторонь.

Хоч запал Трампа щодо виходу з НАТО дещо стих, Європа досі відчуває непевність через власну вразливість. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у розмові 24 Каналом пояснив, що стане справжнім "екзаменом" для НАТО і чи досі США залишаються вірними Альянсу.

До теми Тихі домовленості: чого Україні чекати від саміту НАТО в Гаазі й чи втратить сенс 5 стаття

Що стане справжньою перевіркою для сили НАТО

У межах саміту НАТО у Гаазі Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, заявив, що існують "численні визначення" щодо трактування 5 статті статуту Альянсу. Коли його запитали, чи досі США віддані основному зобов'язанню НАТО захищати будь-яку країну-члена, яка зазнала нападу, президент США ухильно відповів: "залежить, що ви маєте на увазі". Трамп також додав, що відданий насамперед рятуванню життів.

Перед початком саміту Фрідріх Мерц та Борис Пісторіус фактично поставили питання руба, вкинувши в медіа питання щодо темпів виведення американських військ з Європи. Я думаю, вони свідомо пішли на таку інформаційну провокацію для того, щоб внести ясність: чи буде все ж скорочення американської присутності, чи ні. Це якраз про статтю 5, бо стосується колективної безпеки,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Цікаво додати, що на тлі побоювань європейських партнерів, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати залишаються відданими НАТО, будуть надійними партнерами та не збираються виходити з Альянсу. Втім сам Вітакер раніше говорив про намір США вивести війська зі Східного флангу Північноатлантичного альянсу.

"Парадоксально, але Трамп є шоковою терапією для Європи, яка нічого б не робила у майбутньому, розраховуючи, що Штати їх захистять. Звісно, зараз це є шоком для Європи. Але справжнім "іспитом" для НАТО буде навчання "Захід-2025". Поглянемо, як діятимуть на східному фланзі НАТО, які дії вживатимуть. Бо існує ймовірність, що Росія може перекинути туди бронетехніку, танки й влаштувати "показуху", що вони нібито ще мають загрозливий потенціал", – зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! Польський військовий діяч, колишній командир JW GROM та доктор військових наук Роман Полько заявив, що під час спільних навчань росіяни систематично відпрацьовують збройний наступ з території Білорусі через Литву до вод Кенігсберга. За його словами, Росія вже влаштовує гібридні провокації проти країн Європи, а надалі може вдатися і до серйозніших дій, тож НАТО варто бути напоготові.

Варто додати, у виданні Bloomberg вказали на загрозу розвалу НАТО, зокрема через Дональда Трампа. Він неодноразово погрожував, що США вийдуть з Альянсу, і це значно послабило б оборонні можливості НАТО. Штати давно взяли на себе лідерство в Альянсі, хоч ідея його створення належала не їм. Через це країни Європи почувалися у безпеці і надали перевагу покращенню цивільного життя, серйозно зменшивши оборонні видатки. Однак загроза від Росії стає більшою, а непевна позиція Трампа може змусити європейські держави об'єднатися.