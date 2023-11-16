Заборона на виїзд за кордон: хто буде контролювати відрядження чиновників

У січні 2023 року уряд запровадив заборону на виїзд за кордон для чиновників, які тепер можуть виїжджати тільки у відрядження. Кабмін ухвалив, хто буде відповідальним за виїзд високопоставлених посадовців.

Як і раніше, виїзд українських топчиновників за кордон контролює уряд. Як свідчить постанова Кабінету міністрів №1204 від 14 листопада, рішення про закордонне відрядження ухвалюватиме прем'єр-міністр, пише 24 Канал.

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Виїзд топчиновників затверджуватиме прем'єр

Уряд визначився, що високопоставлених чиновників у службові відрядження за кордон тепер повинен відпускати прем'єр Денис Шмигаль. Йдеться про міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників.

Зазначимо, що раніше прем'єр видавав закордонні відрядження для першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну.

Рішення про виїзд за кордон керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр.

Заборона на виїзд чиновників: коротко

Кабмін 27 січня ухвалив постанову, що забороняє чиновникам виїжджати за кордон в особистих цілях. Уряд ухвалив цю ініціативу на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони.

Володимир Зеленський зазначив, що рішення РНБО стосується усіх чиновників. Він наголосив, що просто так у час війни українські нардепи чи представники інших рівнів влади не зможуть виїжджати за кордон.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, як працює заборона на практиці. Міністерства, відомства та державні органи мають передати до Держприкордонслужби списки осіб.

За допомогою списків прикордонники зможуть перевірити, чи можна людині виїжджати за кордон. Демченко наголосив, що уряд дав перелік посадовців, яким заборонено виїжджати. Тому відомства на основі нього самостійно створюють ці списки.

Речник ДПСУ назвав перелік винятків, коли посадовці можуть перетинати кордон: