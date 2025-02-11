Вдавала з себе хлопця: у Києві спіймали росіянку, яка вивозила чоловіків в ЄС
- У Києві затримали росіянку, яка організувала схему з виїзду військовозобов'язаних за кордон.
- Вона ще й прикидалася чоловіком для додаткової конспірації.
У Києві викрили чергову лазівку виїзду чоловіків за кордон. Цього разу затримали росіянку, яка ще й прикидалася хлопцем.
Про це повідомив 24 Канал з посилання на СБУ. Представники Служби безпеки України та Нацполіції викрила кілька схем виїзду військовозобов'язаних за кордон. Одна з них була досить несподіваною.
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Росіянка вдавала з себе чоловіка
У Києві на "гарячому" спіймали громадянку Росії, яка організувала виїзд військовозобов'язаних за кордон. Жінка оформлювала "клієнтів" як водіїв міжнародних рейсів.
Найцікавіше, що росіянка намагалася ще й замаскуватися. Вона вдавала з себе чоловіка.
Для конспірації фігурантка діяла під виглядом чоловіка. Зробила коротку зачіску, вдягала чоловічий одяг та представлялася видуманим ім’ям,
– йдеться у повідомлення.
Правоохоронці повідомили, що жінку ще раніше притягали до кримінальної відповідальності. Вона брала участь у шахрайстві та викраденні людей.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що СБУ ліквідувала особу, яка причетна до вбивств українців під час Революції Гідності. Прізвища не назвали. Але ця особа керувала "тітушками", а згодом воювала на боці російських окупантів.