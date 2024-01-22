Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану: які документи потрібні

Новий проєкт закону про мобілізацію, який Кабмін відкликав з Верховної Ради не передбачає змін у перетині кордону. Тож виїзд чоловіків за кордон під час дії воєнного стану регулює постанова Кабміну № 57.

Речник Держприкордонслужби пояснював, що вони почали посилено перевіряти документи на кордоні через збільшення випадків, коли чоловіки використовують підроблені документи. Тож, які чоловіка та з якими документами можуть законно виїхати з країни, з'ясовував 24 Канал.

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Які чоловіки можуть законно виїхати за кордон

Попри заборону виїзду за кордон чоловікам призовного віку, існують винятки. Зокрема, у віці з 18 до 60 років чоловіки можуть виїхати за станом здоров'я, на навчання, за сімейними обставинами чи професією, для допомоги ЗСУ та держслужбовці.

Як чоловік може покинути країну за сімейними обставинами

За сімейними обставинами чоловік призовного віку може перетнути кордон, якщо він:

має дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю і супроводжує їх для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність;

має одного із своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжує одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність та спільне проживання або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини чи чоловіка (підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду;

або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини чи чоловіка (підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду; здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжує таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями), посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, в якому зазначено статус "дитина з інвалідністю", або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій);

батько, на утриманні якого перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій).

Також виїзд дозволений бабі, діду, повнолітнім братам, сестрам, мачухам, вітчимам, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки (їх нотаріально засвідчених копій).

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Ба більше, можуть виїжджати за кордон:

особи, які потребують постійного догляду – у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, – у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність). З розрахунку одна супроводжуюча особа на 25 осіб, які потребують постійного догляду.

Як можна виїхати за станом здоров'я

Виїхати через стан здоров'я можуть чоловіки 18 – 60 років, які є:

особами з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики; військовими на лікування за кордон за наявності паспорту та за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон і листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Як можуть виїжджати студенти

Студенти українських вишів та які вступили на навчання за кордоном – не мають права на виїзд за кордон. Навчання в українських закладах вищої освіти надає тільки право на відстрочку від мобілізації. Право на виїзд мають:

студенти та курсанти закладів освіти для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі мають право на виїзд за кордон (для навчання польотів на західній авіації) з довідкою від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі, військово-обліковими документами з відміткою з ТЦК;

курсанти-моряки – за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.

Яких фахівців випускають за кордон

Виїхати за кордон можуть чоловіки 18 – 60 років:

військові, що їдуть у відпустку – за наявності документів про дозвіл з військової частини, наявних дат повернення та квитків назад;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження. У службове відрядження – за наявності засвідчених копій наказів МЗС/закордонної дипломатичної установи України про направлення таких працівників дипломатичної служби у службове відрядження та їх дипломатичні або службові паспорти. У довготермінове відрядження – засвідчені копії наказів МЗС про переведення/призначення/направлення/відрядження таких працівників до закордонних дипломатичних установ України та їх дипломатичні або службові паспорти;

члени екіпажів кораблів;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військовослужбовці на підставі ухвалених міністром оборони, керівником іншого створеного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Які державні службовці можуть поїхати за межі України

У відрядження, затверджене офіційно на підставі відповідних рішень про службові відрядження, можуть виїхати:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для відвідування дитини віком до 18 років, яка перебуває за кордоном або супроводження таких дітей для виїзду за межі України мають право жінка-держслужбовець (у тому числі тієї, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів) з цього списку та/або чоловіка, який є:

одиноким батьком;

одиноким усиновлювачем або опікуном;

піклувальником;

прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері).

Кого можуть випускати для допомоги армії

Виїхати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу – за наявності відповідного дозволу Мінінфраструктури або обласних, Київською міською військовими адміністраціями не більше як на шість місяців.

Якщо людина перевищить терміни перебування осіб за кордоном, установлені цим пунктом, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Дозволено виїжджати також: