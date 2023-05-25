Вони мають відповісти за порушення закону, – МВС про чоловіків, які незаконно виїхали за кордон

Парламент та уряд спільно працюватимуть над розробкою нового законопроєкту для покарання за незаконний перетин кордону. Наразі жодних санкцій для чоловіків, що незаконно виїхали за межі країни під час війни, а згодом повернулися, не передбачено.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що наразі в уряді вивчають міжнародний досвід. Покарання, які накладуть на чоловіків, найімовірніше, стосуватимуться обмежень на виїзд у майбутньому.

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Закон про покарання за незаконний виїзд за кордон

Ігор Клименко розповів, що закон розроблятиме спільно Кабінет Міністрів та Верховна Рада. Попри те, що наразі жодних обмежень для порушників не передбачено, міністр прогнозує, що їх затвердять до кінця війни. Для того, щоб визначити, як саме поводитися з громадянами, що вже порушили закон, в уряді вивчатимуть міжнародний досвід.

Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон,

– повідомив Клименко.

Міністр розповів, що у перші місяці війни порушень було значно більше, ніж зараз. Також він наголосив на пріоритетності технічного оснащення державного кордону України.

"Зараз ми з міжнародними партнерами говоримо про спільне облаштування кордону. Більше того, ми на деяких ділянках спільно несемо службу з нашими європейськими партнерами. Але не забуваємо, що дуже багато людей перебувають на сході та півдні нашої держави", – заявив Клименко.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Втім, існують деякі винятки.

Які чоловіки мають право перетинати кордон під час війни