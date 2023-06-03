Хто з чоловіків може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану: перелік категорій
В Україні продовжується дія воєнного стану, отже мобілізаційні заходи триватимуть. Таким чином, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон, однак є винятки.
Зокрема, покинути територію України можуть особи з інвалідністю, водії та волонтери та інші групи чоловіків призовного віку. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.
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Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни
Законодавством передбачені категорії чоловіків, які можуть без перешкод покидати територію України в умовах дії воєнного стану. Це, зокрема:
- юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;
- особи, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, адже обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон;
- громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;
- чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.
Нагадаємо, що постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:
- порядок і правила перетину державного кордону під час війни;
- категорії громадян, які можуть це робити.
За словами юриста, до неї постійно вносяться зміни та доповнення.
Які є винятки
Юрчак також окреслив виняткові категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Це, зокрема:
- військовослужбовці, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні;
- трансгендери, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча";
- багатодітні батьки неповнолітніх дітей;
- батьки-одинаки неповнолітніх дітей;
- батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю;
- водії та волонтери, які можуть покидати територію України терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону;
- артисти, які отримали відповідний дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон та можуть виїхати на термін до 60 днів;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
- чиновники (на підставі відповідних рішень про службові відрядження);
- заброньовані від мобілізації чоловіки з метою відрядження, які не є держслужбовцями, за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання.