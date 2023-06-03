Хто з чоловіків може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану: перелік категорій

В Україні продовжується дія воєнного стану, отже мобілізаційні заходи триватимуть. Таким чином, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон, однак є винятки.

Зокрема, покинути територію України можуть особи з інвалідністю, водії та волонтери та інші групи чоловіків призовного віку. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни

Законодавством передбачені категорії чоловіків, які можуть без перешкод покидати територію України в умовах дії воєнного стану. Це, зокрема:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, адже обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон;

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, що постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:

порядок і правила перетину державного кордону під час війни;

категорії громадян, які можуть це робити.

За словами юриста, до неї постійно вносяться зміни та доповнення.

Які є винятки

Юрчак також окреслив виняткові категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Це, зокрема: