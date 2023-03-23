Чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон після завершення війни: пояснення юриста
Наразі в Україні триває воєнний стан. Виїзд за кордон чоловікам призивного віку заборонений.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон після завершення війни.
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Обмеження пов'язані з воєнним станом
Юрист розповів, що станом на сьогодні всі обмеження на перетин державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років встановлені виключно на рівні постанови Кабміну від 27 січня 1995 року № 57.
Всі ці обмеження містять прив'язку до введення на території України надзвичайного або воєнного стану, тобто діють тільки у разі застосування таких правових режимів.
Наразі складно передбачити, що буде у правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану. Однак відповідні обмеження будуть чинними у разі припинення дії воєнного стану, за умови, що буде введено режим надзвичайного стану,
– зазначив Юрчак.
Він підсумував, що, якщо жоден із вказаних режимів не буде діяти, то за чинним законодавством відповідні обмеження не будуть застосовувати.
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Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни
Постанова уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:
- порядок і правила перетину державного кордону під час війни;
- категорії громадян, які можуть це робити.
За словами Юрчака, до неї постійно вносяться зміни та доповнення. Наразі ж за кордон в умовах воєнного стану можуть виїжджати:
- юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;
- особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон);
- громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток у паспортному документі;
- чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.