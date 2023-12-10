"Навчилися приховувати": як часто депутати їздять за кордон під виглядом "волонтерства"

Уже не раз фіксували випадки зловживання системою "Шлях". Зокрема, нею користувалися депутати, щоб виїхати з України не заради волонтерських цілей чи важливих відряджень, а для того, щоб відпочити.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка NGL.media Катерина Родак, зауваживши, що таке явище було масовим влітку 2022 року у період відпусток. Журналісти детальніше аналізували Львівську область, але такі випадки траплялися по всій країні.

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Як часто депутати виїжджали з країни

Раніше високопосадовцям було простіше домовитись про внесення даних у систему "Шлях" та виїхати за кордон. Дехто з них, навіть попри відпочинок, все-таки привозив до України волонтерську допомогу, дрони чи турнікети.

За словами журналістики, сьогодні депутатам стало важче це робити, тому дехто навіть складає мандати. Наразі масових випадків виїзду за кордон не помічають, але це пов'язують з тим, що депутати стали обережнішими.

Наші депутати навчилися це приховувати, бо раніше можна було відкрити їхні інстаграм-сторінки, чи сторінки їхніх дружин, дітей і все було на поверхні. Зараз це роблять трішки акуратніше,

– додала Катерина Родак.

Як депутати виїжджають за кордон