Жінок, які стануть на військовий облік, обмежать у виїзді за кордон, – Веніславський
Джерело:РБК-Україна
З 1 жовтня 2023 року жінки мають стати на військовий облік. Отже, вони набувають статусу військовозобов'язаних.
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. За словами Федора Веніславського, вони зможуть перетинати кордон відповідно до закону про військовозобов'язаних.
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Право виїзду обмежено
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський повідомив, що з 1 жовтня 2023 року жінки із відповідною освітою повинні стати на військовий облік. За його словами, перетин кордону для них тепер відбуватиметься так само як і для чоловіків.
Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду,
– сказав він.
Крім цього, він додав, що жінки також можуть ставати на військовий облік добровільно, не маючи потрібної освіти. Водночас розширювати перелік спеціальностей у жінок, представниці яких мають стати на облік, на законодавчому рівні не планується.
За словами Веніславського, для виконання закону про військовий облік жінок Кабінет Міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. А Міністерство оборони видало відповідний наказ.
Мобілізація жінок в Україні: останні новини
- Жінки-медики мають "відмітитися" у військкоматах. Наразі постановка на військовий облік не передбачає для них мобілізації. Йдеться про жінок-медиків, а саме лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів тощо віком від 18 до 60 років. Слід зауважити, що військовий облік жінок медичної професії не новинка, адже відповідно до законодавства вони є військовозобов'язаними.
- Наразі жінок, які стали на військовий облік, мобілізувати не планують. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сьогодні, усі жінки, які служать у ЗСУ, роблять це добровільно.
- До 2026 року не планують призивати навіть жінок, які мають медичну спеціальність. Жінки-медики мають стати на військовий облік протягом трьох років. Якщо вони не виконають цю вимогу, то з 2027 року не зможуть працювати за спеціальністю.