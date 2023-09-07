Жінок, які стануть на військовий облік, обмежать у виїзді за кордон, – Веніславський

З 1 жовтня 2023 року жінки мають стати на військовий облік. Отже, вони набувають статусу військовозобов'язаних.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. За словами Федора Веніславського, вони зможуть перетинати кордон відповідно до закону про військовозобов'язаних.

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Право виїзду обмежено

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський повідомив, що з 1 жовтня 2023 року жінки із відповідною освітою повинні стати на військовий облік. За його словами, перетин кордону для них тепер відбуватиметься так само як і для чоловіків.

Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду,

– сказав він.

Крім цього, він додав, що жінки також можуть ставати на військовий облік добровільно, не маючи потрібної освіти. Водночас розширювати перелік спеціальностей у жінок, представниці яких мають стати на облік, на законодавчому рівні не планується.

За словами Веніславського, для виконання закону про військовий облік жінок Кабінет Міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. А Міністерство оборони видало відповідний наказ.

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