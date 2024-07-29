Чи обмежать виїзд військовозобов’язаних жінок за кордон з 1 серпня: у ДПСУ роз'яснили
Починаючи з серпня, низка категорій військовозобов'язаних втратять відстрочку і відповідно не зможуть виїхати за кордон на цій підставі. Йдеться про студентів і аспірантів заочної форми навчання, багатодітних батьків, які не сплачують аліментів, тощо. У ДПСУ відповіли, чи будуть якісь зміни для перетину кордону військовозобов'язаними жінками.
Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону наголосив, що правила перетину кордону військовозобов'язаними не змінювалися, передає 24 Канал.
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Чи обмежать жінкам виїзд з України
Обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків, громадянів України у віці від 18 до 60 років.
Для інших категорій – жінок, юнаків – заборон для перетину кордону немає,
– пояснив Демченко, зазначивши, що цією інформацією дуже часто намагаються спекулювати.
З 1 серпня жінок медичних спеціальностей, які не оновили дані у ТЦК до 16 липня, можуть штрафувати. Водночас прикордонники не перевірятимуть інформацію про те, чи оновили військовозобов'язані громадянки персональні відомості у військкоматах. Отже, жінки можуть безперешкодно виїжджати з України.
Якщо будуть якісь зміни у правилах перетину, ДПСУ обов'язково проінформує.
Нагадаємо, що до 16 липня жінки наступних спеціальностей мали оновити дані:
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична терапія;
- фізична реабілітація;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- промислова фармацевтика;
- стоматологія;
- медицина;
- біомедична інженерія;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- фізіології та епідеміологія.
- токсикологія;
- фармакологія;