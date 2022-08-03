Чи можуть виїжджати за кордон чоловіки, обмежено придатні до військової служби: роз'яснення ДПСУ

В Україні триває воєнний стан. І досі точаться суперечки стосовно того, яким категоріям чоловіків можна виїжджати за кордон, а яким – ні. У ДПСУ розповіли про тих, хто обмежено придатний до служби.

Паралельно з воєнним станом в Україні триває мобілізація. А це означає, що не всім чоловікам можна покидати межі країни без перешкод. У ДПСУ роз'яснили, чи мають на це право ті, хто обмежено придатний до військової служби.

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Чи дозволяють виїзд за кордон обмежено придатним

Передовсім прикордонники нагадали, що наразі діють тимчасові обмеження, які стосуються права на виїзд за кордон. У відомстві підкреслюють, що чоловіки віком від 18 до 60 років, у яких є документи про обмежену придатність до служби, все одно не мають право покидати Україну.

Які документи мають на увазі у ДПСУ? Мовиться про задокументовані підтвердження з Територіального центру комплектації та соціальної підтримки. У них стоїть відмітка або запис "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час".

На жаль, відповідна категорія громадян України чоловічої статі залишається невиїзною. А все тому, що це не передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо бути конкретнішими, то її частиною першою.

Данілов закликав чоловіків не ховатись за спідницями

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до всіх чоловіків, котрі намагаються виїхати за кордон. Він попрохав їх не ховатись за спідницями своїх дружин.

Данілов наголосив на тому, що в ці непрості для країни часи потрібно їй допомагати. І мовиться не лише про відправлення на фронт. Секретар РНБО зазначив, що є безліч способів, які сприяють пришвидшенню перемоги у війні.

Він переконаний, що вкрай несправедливими є ті випадки, коли чоловіки буквально намагаються втекти з України. До таких історій він ставиться вкрай негативно. Натомість з розумінням ставиться до тих, хто з певних причин не може бути мобілізованим.

Тож він закликав тих, хто не може воювати, робити це в інший спосіб. Данілов підкреслив, що такі чоловіки можуть працювати, допомагати. Достатньо навіть того факту, що ви сплачуєте податки. Адже це теж позитивно впливає не лише на економіку держави, а й на її обороноздатність.

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