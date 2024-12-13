Наступний рік буде роком переговорів щодо України, – New York Times

Війна в Україні може завершитися вже наступного року, але на умовах, що викликають занепокоєння. Україна та Росія стикаються з нестачею військових ресурсів, а перспективи мирних переговорів стають дедалі реальнішими.

Однак такий сценарій може нести ризики для України, якщо врахувати поточну динаміку на фронті. Про це пише New York Times, передає 24 Канал.

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Чи може Україна продовжити воювати

Україна готова продовжувати боротьбу, але її здатність залежить від міжнародної допомоги, яка може скоротитися через небажання республіканців у США збільшувати фінансування.

Європа готує план підтримки, але, як пише NYT, без американської допомоги їй буде важко надати Україні достатньо ресурсів для продовження війни.

Без необхідної кількості зброї та військових Україна не зможе повернути території, захоплені Росією. Проте повернення цих земель, ймовірно, залежатиме від дипломатії, а не активних бойових дій.

Тож адміністрація Байдена намагається забезпечити Київ максимальною підтримкою перед можливими переговорами. США постачають зброю, зокрема ракети дальнього радіусу дії, щоб допомогти українським силам утримати частково окуповану Курську область.

Якщо це станеться, то, можливо, Росія поверне частину української території в результаті обміну. Але Київ навряд чи зможе повернути більшу частину втрачених земель,

– вважає джерело.

Які гарантії може отримати Україна

Для України перемога чи поразка визначається не лише територіальними здобутками, а угодами, які гарантуватимуть довгострокову безпеку та інтеграцію із Заходом.

Однак членство в НАТО, найнадійніша гарантія, не розглядається. Трамп не підтримає цю ініціативу, а республіканський Сенат, де багато його прихильників, її не схвалить.

Хоча Трамп не деталізував свою позицію, малоймовірно, що він підтримає Україну у військовому плані в разі майбутнього нападу. Але обраний президент прагне виглядати як той, хто домігся поступок від Путіна.

Можливо, він міг би підштовхнути Путіна дозволити Україні певну економічну інтеграцію з Європою, наприклад. Путіну це не сподобається, але для нього це буде кращою альтернативою, ніж вступ України до НАТО,

– пише NYT.

Чи може Росія захопити Київ

Побоювання Зеленського і Трампа щодо цієї можливості можуть збігатися. Українці давно наголошують, що будь-яка угода про припинення війни зараз лише дасть Путіну час відновити сили та повернутися з новим наступом.

Трамп, який часто критикував виведення Байденом військ з Афганістану, ймовірно, не захоче залишити подібну спадщину – втрату Києва, яку демократи могли б використати як доказ слабкості нового президента.

Однак складно уявити, що Путін надасть гарантії, які будуть реальними та надійними для Києва, з огляду на попередні порушення Росією обіцянок поважати український суверенітет.

Тож захист Києва буде найскладнішою і найважливішою частиною переговорів з Трампом,

– наголошує джерело.

Раніше 24 Канал писав, що Пентагон "вживає історичних заходів" для постачання великої кількості зброї в Україну до кінця терміну адміністрації Байдена.