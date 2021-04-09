Через загострення в Україні Велика Британія привела армію у підвищену боєготовність

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На тлі загострення агресії Росії біля кордонів України Велика Британія привела свої війська у підвищену бойову готовність.

Джерело:

Mirror

У британському Міноборони стурбовані діями держави-окупанта та "зі зростаючим занепокоєнням" спостерігають за подіями на Донбасі. Про це видання повідомляє з посиланням на джерела в уряді країни.

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Ситуація відстежується постійно. Я точно визначив це як зростаючу кризу,
– сказав один зі співрозмовників.

Загострення на Донбасі


Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу