Коли вдарить мороз, у бій піде важка техніка, – Череватий про перспективи ЗСУ на Сході

У зоні бойових дій на Сході України невдовзі можна очікувати активізації важкої техніки з обох сторін. Цьому можуть посприяти морози, які насуваються на територію України.

Про це в ефірі телеканалу сказав речник Східного угруповання Сергій Череватий. Він підтвердив те, що росіяни наразі використовують піхоту, адже техніка за такої погоди стає легкою здобиччю для ЗСУ.

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ЗСУ спробують знову переграти росіян

Череватий пояснив, що це підтверджується і динамікою втрат росіян. Зокрема, останнім часом окупанти більше втрачають живої сили, аніж техніки.

Вони не можуть використовувати важку техніку по в'язкому ґрунту,

– сказав він.

Речник Східного угруповання заявив, що коли вдарять морози й підмерзне ґрунт – в обох сторін з'явиться можливість використання ударної техніки, зокрема танків, БМП і БТР. Однак він наголосив, що це залежить від того, як промерзне ґрунт.

Крім того, Череватий сказав, що важливо те, хто проявить ініціативу.

"У попередні рази ми перегравали росіян у таких штабних іграх і краще враховували всі аспекти театру бойових дій та використовували як сприятливі будь-які фактори", – додав він.

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