Не пощадили навіть немовлят: звірства ХАМАС у Кфар-Азі шокували світ

Терористи ХАМАС вбивають ізраїльських цивільних. Шансу врятуватися немає навіть у немовлят. Весь світ шокувала розповідь про те, що сталося у Кфар-Азі.

Таль Генріх – прессекретар прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу – розповів, що у кібуці терористи вбивали дорослих та дітей. Обезголовлювали навіть немовлят. Їх по-звірячому вбили "згідно з діями ІДІЛ".

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Раніше Нетаньягу показав моторошне фото з дитячої спальні – на оприлюдненому кадрі видно, що все навколо залито кров'ю.

Україна організувала перший евакуаційний рейс

Станом на 11 жовтня відомо, що жертвами війни ХАМАС з Ізраїлем стали 3 українців. Окрім того, відомо про 9 постраждалих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

На тлі моторошних подій в Ізраїлі понад тисячу українців заявили про бажання виїхати з країни. Україна вже організувала перший евакуаційний рейс. Вочевидь, також буде другий. Деталі розповів Євген Корнійчук – посол України в Ізраїлі.

Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, "довоєнній", умовно кажучи, на Румунію на суботу,

– наголосив Корнійчук.

Другий евакуаційний рейс, вочевидь, буде вже у неділю.