В Росії є президент і офіційні збройні сили: Маломуж порівняв бойові дії в Україні та Ізраїлі

Війну в Україні та війну в Ізраїлі не надто коректно порівнювати, адже масштаби дещо різні. Хоча це не применшує усю трагічність ситуації.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що в Україні зараз триває глобальна війна. Росія позиціонує себе як противник США та НАТО.

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Росія має мільйонне військо, яке підпорядковується владі. Також там є офіційно визнаний президент.

Росія має регулярну та офіційну армію. І найголовніше, що вона підпорядковується державному апарату: президенту Путіну, військовим структурам, спецслужбам. У нас йде глобальна війна з агресивною та тоталітарною країною,

– зауважив Маломуж.

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Ситуація в Ізраїлі дещо інша

Як наголосив Маломуж, не можна применшувати трагедію єврейського народу. Це також жахлива ситуація, але сама війна тут дещо відрізняється.

В Ізраїлі сталася спланована комплексна терористична операція від різних терористичних структур. Це все призвело до масштабних жертв. Однак збройні сили Ізраїлю мають можливість змінити ситуацію.

Ізраїльські спецслужби не спрацювали на випередження. Але Ізраїль має відповідні сили та засоби. Він вже успішно долає атаки та знищує представників терористичних угруповань. Також там вже починаються масштабні наступальні операції проти терористів. Але ХАМАС – не армія, не держава, а угруповання. В цьому є різниця,

– розповів Маломуж.

Загострення в Ізраїлі: коротко