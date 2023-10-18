ХАМАС треба знищити, Палестину – зберегти: ізраїльський журналіст пояснив позицію США

Позиція Сполучених Штатів та президента Джо Байдена щодо майбутнього Палестини цілком зрозуміла. Але для Ізраїлю це вибір між поганим, жахливим і кошмарним варіантом.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що позиція Сполучених Штатів щодо війни в Ізраїлі вже відома. Байден підтримує знищення ХАМАС, але після цього мають відбутися мирні перемовини щодо створення Палестини.

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Ізраїлю все ж невигідні майбутні перемовини. Не факт, що в тому ж Секторі Гази знову не виникне новий ХАМАС.

Тут Ізраїль має вибирати між поганим, дуже поганим та кошмарним варіантом. Напевно, поганий варіант для Ізраїлю, а особливо для Нетаньягу – відновлення перемовин. Але інші варіанти ще гірші. Ніхто не знає, що з Газою далі робити. ХАМАС зробив все, щоб зробити цю війну релігійною. Релігійна війна може тривати століттями,

– розповів Зільбер.

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Деякі арабські держави також підтримали б знищення ХАМАС

Як вважає Зільбер, та ж Саудівська Аравія та Єгипет підтримали знищення ХАМАС. Адже ісламістський рух "Брати-мусульмани", куди входить ця організація, заборонений у цих державах.

Попри це, важливо, щоб Ізраїль нарешті чітко визначився з подальшими цілями щодо ХАМАС. Наразі так і незрозуміло, які саме зараз плани щодо бойовиків.

Ізраїль поки виляє. Політики бояться давати амбіційні обіцянки. Лише йдеться про демонтаж військового потенціалу ХАМАС. Що це таке – незрозуміло. Більшість народу Ізраїлю сприймає це як скидання влади ХАМАС. Якщо проаналізувати, то інші держави також будуть не проти. Але, якщо ліквідуємо лише військовий потенціал, то дуже скоро ХАМАС знову його відновить,

– розповів Зільбер.

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