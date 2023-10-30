Уже й мертві оживали: як Медведчук "потрапив у полон" ХАМАС
Терористи ХАМАС заявили про затримання ізраїльського офіцера Іцхака Бріка, але свій допис вони проілюстрували фотографією Віктора Медведчука. Такий випадок є прикладом маніпуляції громадською думкою.
Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що хтось хоче розпалити між людьми ворожнечу, а результати таких дій помітні, зокрема, у ситуації, що склалася в Махачкалі. Він додав, що брехню та маніпуляцію помітно одразу.
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Чим небезпечні такі ситуації
Між людьми хочуть посилити ненависть, тому організовують різні провокації для того, щоб створити навколо хаос. Але така "гра" є дуже небезпечною. Сьогодні ці "паростки гніву" спрямовані проти Ізраїлю, Заходу, але може статися так, що в зону нестабільності зайдуть ті політичні режими, які перебувають при владі у багатьох ісламських країнах.
Щобільше, ситуація з фото Медведчука – не єдиний випадок маніпулювання людьми.
Ми бачили це, коли "мертві оживали", як їх оплакували... Безумовно, хтось розпалює ворожнечу й ми вже бачимо результати цього,
– сказав Валентин Гладких.
Політолог розповів у чому небезпека маніпуляції громадською думкою: дивіться відео
Гладких додав, що сьогодні дуже легко назвати ворогом Ізраїль чи США, але така "гра" є небезпечною та деструктивною.
"Наразі вона відбувається у риторичній площині, але все легко може змінитися. В Європі також є антимігрантські настрої, там ситуація доволі специфічно балансує", – додав політолог.
Останні новини про Віктора Медведчука
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що кум Владіміра Путіна має у своєму користуванні яхту, вартістю 10 мільйонів доларів. Її довжина – 28 метрів, всередині є 4 каюти та 8 спальних місць. Загалом яхта може вмістити до 20 людей.
- Стало відомо, що на Закарпатті затримали депутата від забороненої партії ОПЗЖ – Івана Чубирко. Він виявився чоловіком сестри Оксани Марченко, а також давнім соратником і кумом Медведчука. Сьогодні його звинувачують у створенні банди, яка тероризували населення, "вибивала" у людей гроші, створювала штучні конфлікти, а потім вимагала кошти за нібито їхнє вирішення.
- Майно зрадника Медведчука почали заарештовувати ще у 2022, зокрема це стосується його автомобілів. Проте броньований Mercedes-Benz 2014 року кудись зник, а правоохоронці не знають, де перебуває авто. Сьогодні його оголосили в розшук.