Уже й мертві оживали: як Медведчук "потрапив у полон" ХАМАС

Терористи ХАМАС заявили про затримання ізраїльського офіцера Іцхака Бріка, але свій допис вони проілюстрували фотографією Віктора Медведчука. Такий випадок є прикладом маніпуляції громадською думкою.

Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що хтось хоче розпалити між людьми ворожнечу, а результати таких дій помітні, зокрема, у ситуації, що склалася в Махачкалі. Він додав, що брехню та маніпуляцію помітно одразу.

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Чим небезпечні такі ситуації

Між людьми хочуть посилити ненависть, тому організовують різні провокації для того, щоб створити навколо хаос. Але така "гра" є дуже небезпечною. Сьогодні ці "паростки гніву" спрямовані проти Ізраїлю, Заходу, але може статися так, що в зону нестабільності зайдуть ті політичні режими, які перебувають при владі у багатьох ісламських країнах.

Щобільше, ситуація з фото Медведчука – не єдиний випадок маніпулювання людьми.

Ми бачили це, коли "мертві оживали", як їх оплакували... Безумовно, хтось розпалює ворожнечу й ми вже бачимо результати цього,

– сказав Валентин Гладких.

Політолог розповів у чому небезпека маніпуляції громадською думкою: дивіться відео

Гладких додав, що сьогодні дуже легко назвати ворогом Ізраїль чи США, але така "гра" є небезпечною та деструктивною.

"Наразі вона відбувається у риторичній площині, але все легко може змінитися. В Європі також є антимігрантські настрої, там ситуація доволі специфічно балансує", – додав політолог.

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