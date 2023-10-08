Тривають бої за участю танків: у ізраїльське місто Маген проникли бойовики ХАМАС
8 жовтня 2023, 14:33Читать новость на русском
Джерело:The Times of Israel
Представники організації ХАМАС досі перебувають на території Ізраїлю. Зокрема, відомо про важкі бої, які точаться у місті Маген.
У ізраїльському місті Маген тривають перестрілки між військами Ізраїлю та палестинськими терористами. ЦАХАЛ використовує танки.
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Тривають важкі бої
Збройні Сили Ізраїлю – ЦАХАЛ – досі намагаються зачистити прикордонні райони, до яких проникли бойовики ХАМАС.
Повідомляють, що терористи "відновили свої сили" на території Ізраїлю та досі залишаються всередині країн .
Місто Маген розташоване на півдні Ізраїлю біля кордону із Сектором Гази. Протистояння продовжується.
Загострення між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини
- 7 жовтня організація ХАМАС масовано обстріляла Ізраїль. Крім цього, терористи проникли на територію країни. Влада повідомила, що палестинське бойове угрупування "випустило 5000 ракет" по території Ізраїлю. У державі оголосили про запровадження воєнного стану.
- Пізніше Ізраїль завдав ударів у відповідь. Зокрема, повідомили про 21 успішну атаку. Вдалося знищити 17 військових комплексів та 4 штаби ХАМАС, однак деталей не розкривали.
- Дмитро Лубінець, український омбудсмен, прокоментував атаку ХАМАС на Ізраїль. Він нагадав, що Росія підтримує це воєнізоване угрупування та пояснив, чому це може бути вигідно для держави-агресорки. На його думку, Москва розраховує, що атака на Ізраїль на деякий час відверне увагу світу від російсько-української війни. Також Кремль сподівається на послаблення підтримки України з боку партнерів.