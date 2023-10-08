Тривають бої за участю танків: у ізраїльське місто Маген проникли бойовики ХАМАС

Представники організації ХАМАС досі перебувають на території Ізраїлю. Зокрема, відомо про важкі бої, які точаться у місті Маген.

У ізраїльському місті Маген тривають перестрілки між військами Ізраїлю та палестинськими терористами. ЦАХАЛ використовує танки.

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Тривають важкі бої

Збройні Сили Ізраїлю – ЦАХАЛ – досі намагаються зачистити прикордонні райони, до яких проникли бойовики ХАМАС.

Повідомляють, що терористи "відновили свої сили" на території Ізраїлю та досі залишаються всередині країн .

Місто Маген розташоване на півдні Ізраїлю біля кордону із Сектором Гази. Протистояння продовжується.

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