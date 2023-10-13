Для нас це війна, – посол пояснив, що буде перемогою для Ізраїлю
В Ізраїлі заявляють, що збройне протистояння з терористами ХАМАС де-юре й де-факто є війною. Армія Ізраїлю прагне знищити терористів ХАМАС, а також застерегла своїх сусідів від втручання у війну.
Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю сайту 24 Каналу розповів, що протистояння з ХАМАС – "це справжня війна" для Ізраїлю. Він додав, що Ізраїль наголошує, що "навіть з юридичної точки зору – це війна".
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Поразка терористів – непрямий удар по Ірану
Міхаель Бродський прокоментував, як повне знищення ХАМАС може вплинути на Іран. За його словами, Іран зацікавлений у продовженні терору проти Ізраїлю.
Іран зацікавлений у глобальній війні проти Ізраїлю. Іран ніколи не приховував своїх цілей знищити Ізраїль повністю. Якби у нього була така нагода, він би з задоволенням це зробив,
– сказав посол.
Тому, як каже Бродський, будь-яка поразка терористів – "це й непрямий удар по спроможностях Ірану сіяти терор, сіяти війни по всьому світу".
Він переконаний, що цивілізований світ повинен бути зацікавленим у повному знищенні ХАМАС й підтримувати Ізраїль у цій боротьбі.
Адже ХАМАС – це лише частина того терористичного інтернаціоналу, який сьогодні існує не лише на Близькому Сході,
– сказав посол.
Наскільки реальною є загроза для Ізраїлю з боку Хезболли
Міхаель Бродський запевняє, що Ізраїль серйозно сприймаємо загрозу з боку ліванського угруповання Хезболла.
"Як ви знаєте, Ізраїль вжив заходів для захисту наших північних кордонів. Туди перекинули частину армії та резервістів", – сказав він.
Також посол зазначив, що Ізраїль через дипломатичні й публічні канали передав заяви, які застерігають Хезболлу, Ліван, Сирію та Іран від втручання у війну.
"Адже ціна, яку заплатить Хезболла та країни, що підтримують терор, ця ціна буде колосальною. Тому ми сподіваємося, що їм вистачить здорового глузду, аби не вступити зараз у війну", – резюмував Бродський.
Що відомо про війну між ХАМАС та Ізраїлем
- Після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль, армія країни завдає ударів по Сектору Гази.
- Винищувачі ЦАХАЛ за минулу ніч завдали ударів по 750 військових цілях, включаючи підземні тунелі терористів ХАМАС, військові комплекси та пости, резиденції високопоставлених терористичних агентів, які використовувалися як військові командні центри, склади зі зброєю тощо.
- Армія Ізраїлю наказала мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. Ізраїльські військові попередили, що жителі північної частини Гази мають 24 годин для евакуації.
- Внаслідок нападу ХАМАС в Ізраїлі загинули 1300 людей. Що стосується жертв і постраждалих у Секторі Гази, то так зване міністерство охорони здоров'я повідомило про загиблих 1 417 палестинців.