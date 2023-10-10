У Секторі Гази пролунали потужні вибухи вночі, серед загиблих журналісти, – ЗМІ

Між Ізраїлем і ХАМАС тривають бойові дії, які розпочалися 7 жовтня після нападу палестинських бойовиків. Так, вночі 10 жовтня потужні вибухи пролунали у Секторі Гази, який контролюють палестинці.

Згодом стало відомо, що після цієї атаки є загиблі. Серед жертв також змогли ідентифікувати двох журналістів, що працювали у Секторі Гази.

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Вибухи лунали біля Сектору Гази

Кореспонденти, які працювали на місці подій в Ізраїлі, близько 4 ранку за місцевим часом почули потужні вибухи та сильний гуркіт у Секторі Гази. Журналісти зазначили, що, ймовірно, це були удари по військових об'єктах палестинців.

Вибухи також чули й в ізраїльському місті Ашкелон. Очевидці зазначали, що чули звук винищувачів, які летіли над кордоном між Ізраїлем і Сектором Гази.

Один із журналістів також бачив "великі спалахи в небі" і "почув звук дуже сильного удару", що доносився з Гази. До того ж там чули роботу безпілотників і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою.

Відомо про жертв внаслідок удару по палестинцях

Телекомпанія Al Jazeera згодом повідомила, що, за даними очевидців із Гази, п'ятеро людей, у тому числі щонайменше двоє журналістів, загинули під час ізраїльської повітряної атаки на житловий будинок у західній частині палестинського анклаву.

Крім того, у турецькому агентстві Anadolu змогли ідентифікувати двох загиблих журналістів як Саїда Аль-Тавіла та Мохаммада Собха. У мережі також з'явилися фото цієї атаки по Сектору Гази.

Вибухи у Секторі Гази / Фото Mahmud Hams / AFP

Варто підкреслити, що 9 жовтня Комітет із захисту журналістів повідомив, що після початку бойових дій було вбито ще трьох палестинських журналістів. Один був поранений, а ще двоє вважаються зниклими безвісти з 7 жовтня.

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