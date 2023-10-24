Є кілька варіантів: яким Ізраїль бачить майбутнє Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю впродовж 16 діб протистоїть палестинським бойовикам з ХАМАС. Нині ЦАХАЛ знищує військову інфраструктуру ворога, а далі проводитиме зачистки.

В ефірі 24 Каналу колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман розповів, чи існує бачення майбутнього Сектора Гази після знищення ХАМАС.

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"Це дуже складне питання. Зараз над ним вже починають думати, тому що будь-яка війна закінчується політичними рішеннями", – зауважив колишній посол Ізраїлю в Росії.

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Хто візьме владу в Секторі Гази

Після того, як ЦАХАЛ знищить військову інфраструктуру ХАМАС, потім армія Ізраїлю проводитиме зачистки, а далі відбудеться політичне врегулювання конфлікту.

Тут є кілька варіантів, хто буде відповідальний за всі питання, які пов'язані з Сектором Гази,

– мовив Міл-Ман.

До прикладу, територія Сектори Гази може перейти під тимчасове управління міжнародних сил. Безумовно, буде потрібний міжнародний військовий контингент, який повинен включати й США, і Лігу арабських країн, з якими в Ізраїлю мирні угоди і які зацікавлені в знятті напруги на Ближньому Сході.

Легітимний представник палестинців в Секторі Гази – це палестинська автономія. Вона повинна взяти на себе владу в Секторі Гази. У неї влада була там до 2006 року поки ХАМАС не прийшов до влади.

Причому ХАМАС прийшов демократичним способом до влади. Відтоді демократія в Секторі Гази закінчилася. Ніяких виборів не проводять, а частина населення стала заручниками цієї терористичної організації, адже жити під керівництвом ХАМАС дуже складно,

– додав колишній посол Ізраїлю в Росії.

Далі необхідно знайти рішення для всеосяжного розв'язання палестинської проблеми для того, щоб нормалізувати ситуацію на Ближньому Сході. Частково президент США Джо Байден сказав, що одна з причин нападу ХАМАС – завадити нормалізації відносин з Саудівською Аравією.

"Знищення ХАМАС допоможе створити нову архітектуру безпеки на Ближньому Сході. Для цього знадобиться серйозний переговорний процес, участь частини гравців і представників країн Ближнього Сходу, а також США та Європи. Подивимося як це буде в дії. Ми вже про це думаємо і готуємо різноманітні пропозиції та плани", – підсумував Міл-Ман.

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