Живуть надголодь: як мотивують бойовиків ХАМАС на геноцидні дії проти Ізраїля

Бойовики ХАМАС, нападаючи на Ізраїль, розуміли, що отримають жорстку відповідь. Однак, рядовим бійцям, які живуть у Секторі Гази, практично немає чого втрачати, тому вони готові скоювати будь-які злочини.

Головний редактор "Першого радіо 89.1" Влад Зерницький розповів 24 Каналу, що палестинські бойовики, починаючи ту чи іншу військову операцію, знають, що отримають відповідь удесятеро більшу. Хоч вони й прикриваються Кораном та ісламом, але насправді є просто заручниками й смертниками.

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Яка мотивація бойовиків

Терористи ХАМАС живуть у злиднях. Під час допиту один із бойовиків сказав, що за вбивства людей їм пообіцяли квартиру і 10 тисяч доларів. Зважаючи на їхню ситуацію, для них це надзвичайно великий подарунок.

Рядовим бійцям втрачати нема чого, бо вони живуть надголодь, у злиднях, в таборах для біженців. На цьому наживається їхнє керівництво, яке живе зовсім не в Газі,

– сказав Влад Зерницький.

Він додав, що ХАМАС є лише інструментом, яким намагаються ворушити вугілля на вогнищі, яке гасне. Насправді на ньому наживається Іран, а самі бойовики є просто смертниками, яких всі одразу кинули. Арабські брати їм не допомагають, а якщо і підтримують, то лише офіційним засудженням дій Ізраїля. Вийшло так, що вони не потрібні ні Єгипту, Йорданії, Сирії, ні Лівану чи Саудівській Аравії.

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Влад Зерницький також навів інформацію від працівників спецслужб, у якій мовилося, що сім'ї відправляють дітей до лав терористів, щоб натомість отримати хоч якусь фінансову стабільність.

"Не можу гарантувати на 100%, але я чув, що багатодітні сім'ї в Секторі Гази відправляють своїх дітей для скоєння самогубств, самопідривів лише тому, що їм обіцяють довічну пенсію. Наприклад, вони отримуватимуть 1,5 – 2 тисячі доларів за дитину. Дітей в сім'ї є 7 чи 8, тому мама когось відправляє", – розповів Зерницький.

Слухати, а тим паче розуміти це людям у цивілізованому світі, дуже складно, але така ситуація існує і її використовують куратори з Ірану.

Бойовики самі знають, що вони покинуті, але кожен із них досягає своїх цілей: хтось вкрасти велосипед і перевести його в Сектор Гази, хтось дівчину, а хтось – отримати гроші. А хтось купити нову віллу чи орендувати пентхаус в Катарі,

– підкреслив Влад Зерницький.

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