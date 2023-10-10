До Ізраїлю можуть відправити ще одну авіаносну групу США, – WSJ

США можуть відправити у бік Ізраїлю другий авіаносець у супроводі інших військових кораблів. Перша авіаносна група незабаром дістанеться берегів єврейської держави.

Вашингтон розглядає можливість відправки другого авіаносця до берегів єврейської держави на тлі останніх подій в Ізраїлі. Про це сказав виданню американський чиновник на умовах анонімності.

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Які плани у США щодо кораблів

За словами неназваного джерела, Пентагон може відправити до Ізраїлю авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower. Цей авіаносець та кораблі, що його супроводжують, американці спочатку планували відправити на Близький Схід ще кілька місяців тому. Судна б мали перебувати в регіоні вже цього тижня. Чиновник припустив, що USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Д. Ейзенхауер") дістанеться цього місця за два тижні.

Анонімний співрозмовник додав, що USS Gerald Ford, який США нещодавно відправили до Ізраїлю, дістанеться берегів єврейської держави вже у цей вівторок, 10 жовтня. Водночас у Пентагоні ще не визначилися, чи заміняти одну авіаносну групу іншою, чи залишити обидва авіаносці разом з іншими кораблями у регіоні.

Що пишуть інші видання про війну в Ізраїлі

Нещодавно анонімні джерела з адміністрації президента США повідомили Politico про бажання Джозефа Байдена терміново підтримати Ізраїль. Американський лідер хоче передати єврейській державі новий пакет з додатковою допомогою.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Ізраїль попросив у США додаткові ракети для свого "Залізного купола". Також ця держава потребує високоточних бомб JDAM для завдавання ударів з повітря по цілях у Секторі Гази.

, авіаносець USS Dwight D. Eisenhower названий на честь 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера. Цей корабель брав участь в операції "Буря в пустелі".