Той, хто їх підтримує, – Зеленський відповів, хто стоїть за бойовиками ХАМАС

Жорстокий напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль призвів до сотень загиблих і тисяч постраждалих. Країна вперше за 50 років стикнулася з такою катастрофою.

Росія є однією зі сторін, які стоять за атаками бойовиків терористичного руху ХАМАС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за підсумками переговорів із Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, інформує 24 Канал.

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Хто стоїть за режимом ХАМАС

"Хто стоїть за ХАМАС? Я думаю, відповідь достатньо проста. Той, хто їх підтримує. Підтримує публічно, підтримує зброєю. Це ж не один день, це відбувається тривалий час", – сказав Президент України.

За словами Зеленського, у соцмережах можна простежити, хто дає відповідні сигнали про підтримку дій палестинських бійців ХАМАС.

Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими кроками,

– зауважив Володимир Зеленський.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Зазначимо, під час зустрічі зі ЗМІ Президент Румунії Клаус Йоганніс наголосив, що засуджує теракт бойовиків ХАМАС та підтримує право Ізраїля на захист від ворогів.

Як і хто стоїть за цією атакою ми дізнаємося після виникнення та прояснення цих даних,

– заявив румунський президент.

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