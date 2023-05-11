В Ізраїлі ракета влучила у багатоповерхівку: розвідка попередила про нові потужні залпи
Джерело:The Times of Israel
Ізраїль продовжує потерпати від атак з Сектору Гази. Цього разу вони обстріляли ізраїльське місто Реховот.
У розвідці країни попередили, що "Ісламський джихад" планує ввечері 11 травня обстріляти Тель-Авів. Там проходитиме концерт відомого ізраїльського співака.
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Палестинці запустили ракети по Реховоту
Жителі Реховоту ввечері 11 травня почули сигнал повітряної тривоги, а за кілька хвилин там пролунав сильний вибух. Палестинська ракета влучила у 2 поверх однієї з багатоповерхівок міста.
На місце падіння ракети прибули правоохоронці, що шукали постраждалих, а також сапери, які ліквідували залишки палестинської зброї.
Внаслідок удару постраждали 7 людей. Їх доставили до ізраїльської лікарні "Каплан". Наразі 4 людини перебувають у стані середньої тяжкості, 1 – у легкому.
Згодом стало відомо про загибель 1 мешканця багатоповерхового будинку. Лікарі намагалися врятувати чоловіка, але поранення були несумісні з життям.
Нетаньягу зустрінеться з розвідкою після атаки на Реховот
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після атаки "Ісламського джихаду" скликав оперативну нараду з військовою розвідкою "Моссад". Там він планує обговорити наслідки удару по Реховоту та визначити подальщі дії щодо бойовиків з Сектору Гази.
Нетаньягу говорить з військовими "Моссаду" / Фото Канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю
Військові розвідки також повідомили, що палестинці хочуть запустити кілька десятків ракет по столиці Ізраїлю, де понад 40 тисяч людей будуть перебувати просто неба на концерті співака Авіва Гефена. Ці дані вони змогли отримати, після перехоплення розмов палестинців. Станом на 22 годину 11 травня ракетних ударів по столиці – немає.
Що відбувається між Ізраїлем та Сектором Гази
- Вночі 9 травня Ізраїль розпочав військову операцію проти палестинців під назвою "Щит та стріла". Ізраїльські літаки атакували будівлі у Секторі Гази, де розміщувалися бойовики "Ісламського джихаду". Внаслідок обстрілів загинули 3 польові командири палестинців.
- Згодом "Ісламський джихад" пригрозив помстою ізраїльтянам та вже 10 травня запустив понад 470 ракет з Сектору Гази. Більшість з них впала ще під час вильоту, 153 ракети збила ізраїльська ППО.
- Наступного дня Ізраїль продовжив свою операцію та знищив головного ракетника палестинців Алі Хасан Галі. У відповідь на це "Ісламський джихад" знову запустив ракети з Сектору Гази.