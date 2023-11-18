Діти та родичі 19 міністрів Ізраїлю воюють проти ХАМАС: серед них є поранені

Як пишуть місцеві ЗМІ, деякі родичі та діти ізраїльських високопосадовців беруть участь у війни проти палестинських бойовиків. Вони воюють у складі ЦАХАЛ.

Ізраїльські ЗМІ перевірили, чим займаються родичі високопосадовців під час війни єврейської держави з ХАМАС. Вони з'ясували, що рідні більшості членів 37-го кабінету міністрів та голови держави взяли участь у бойових діях.

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Хто з родичів міністрів воює у Газі

Як пише видання, син президента Іцхака Герцога зараз воює у самому місті Газа. Молодший син прем'єра Беньяміна Нетаньягу теж бере участь у бойових діях, як і 2 дітей голови Міноборони Йоава Галанта. У міністра транспорту Мірі Регев зять зараз у складі бойових інженерних військ перебуває у Секторі Гази, а його донька проходить офіцерську службу. А син міністра науки, інновацій і технологій Офіра Акуніса проходить службу на флоті.

У Яакова Марджі, що обіймає посаду міністра соціального забезпечення, син воює від початку бойових дій. У міністра економіки Ніра Барката беруть участь у війні не тільки брати та племінники, а й його донька. 2 дітей міністра алії та інтеграції Офіра Софера теж воюють. У міністерки у справах поселень Оріт Струк воюють 4 дочок та стільки ж зятів.

Видання пише, що син міністра Іфат Шаші-Бітон служить у гвардії та воює проти ХАМАС з перших днів війни. У міністра юстиції Ярива Левіна дочка та син теж воюють у лавах ЦАХАЛ.

Також зараз воюють 7 членів родини (серед яких 3 синів та зять) міністра Бені Ганца та 2 синів міністра Гаді Айзенкота. У міністра Хілі Трупера взагалі воює 21 родич, зокрема брати та племінники. У міністра сільського господарства Аві Діхтера всі діти зараз на війні.

У міністра освіти Йоава Кіша 2 дітей мобілізували у резерв. У міністра стратегічного планування Рона Дермера 2 синів теж призвали на службу, а ще в Ізраїлі мобілізували 2 його племінників. У міністра фінансів Бецалеля Смотрича воюють проти ХАМАС 2 брати.

Крім цього відомо, що сина міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, якому виконалося 18 років, призивають на службу, а 2 його зятів служать у резерві. У міністра праці Йоава Бен-Цура члени родини теж служать. Один з його родичів навіть був поранений. Ті його рідні, яких не призвали, зараз допомагають фронту як добровольці.

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