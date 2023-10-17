Війна в Ізраїлі: з Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс з українцями
Джерело:Посольство України в Ізраїлі
Україна продовжує допомагати своїм громадянам виїхати з Близького Сходу. З Тель-Авіва вилетів вже третій евакуаційний рейс.
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що у Секторі Гази заблоковані 260 українців. Посол України вже передав єгипетській владі списки з тими, хто потребує евакуації.
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Третій евакуаційний рейс вилетів з Тель-Авіва
У посольстві розповіли, що продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю.
Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон, Тель-Авів, до міста Бухарест, Румунія, відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких – жінки та діти,
– мовиться у повідомленні.
Посольство надало ним усім необхідне сприяння та консульську допомогу.
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Війна між ХАМАС та Ізраїлем: коротко
- Після нападу терористів ХАМАС армія Ізраїлю вже відновила контроль над захопленими територіями країни. 1500 бойовиків ліквідували.
- Після цього Ізраїль почав завдавати ударів по Сектору Гази, а також заблокував його. В ООН навіть заявили про критичну ситуацію в регіоні.
- Армія Ізраїлю готується до наземної операції. Проте її довелося тимчасово відкласти через низку причин.
- Зокрема, Сектор Гази – надзвичайно густонаселений регіон, тому наземна операція може призвести до великої кількості жертв серед мирного населення.
- Ізраїль дав цивільним час, щоб покинути північ Сектора Гази, однак терористи ХАМАС закликали людей залишитися і чинити опір. США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні регіону для евакуації людей.
- Ще одна причина полягає в тому, що в полоні ХАМАС перебувають 199 людей, яких бойовики погрожують вбити. Наразі Ізраїль намагається визначити, де саме тримають заручників на території Сектора Гази.