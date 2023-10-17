Війна в Ізраїлі: з Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

Україна продовжує допомагати своїм громадянам виїхати з Близького Сходу. З Тель-Авіва вилетів вже третій евакуаційний рейс.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що у Секторі Гази заблоковані 260 українців. Посол України вже передав єгипетській владі списки з тими, хто потребує евакуації.

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Третій евакуаційний рейс вилетів з Тель-Авіва

У посольстві розповіли, що продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю.

Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон, Тель-Авів, до міста Бухарест, Румунія, відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких – жінки та діти,

– мовиться у повідомленні.

Посольство надало ним усім необхідне сприяння та консульську допомогу.

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