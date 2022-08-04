Війна Китаю та США не може бути не ядерною, – експерт сказав, чому Пекіну не до цього

Між США та Китаєм виник конфлікт через Тайвань, загострення відбулося під час візиту на острів Ненсі Пелосі. Експерти вважають, що якщо Китай та США таки розпочнуть війну між собою, то цілком можливо, що хтось використає ядерну зброю.

Про це 24 каналу розповів консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він вважає, що якщо така війна виникне, вона відверне увагу від війни в Україні.

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Він наголосив, що якщо розпочнеться війна між США та Китаєм, а вона не може бути не ядерною, то основна увага світу буде саме до цього протистояння.

Тоді рівень допомоги Україні вже не буде таким значним. Саме тому в росії за день до візиту Пелосі в Тайвань, з'явилася підтримка Китаю. В росії було велике сподівання, що щось таки почнеться і світ сконцецтруться на цьому конфлікті,

– запевнив Іван Ус.

Чому Китаю не до війни

Але, за його слвовами, Китай об'єктивно оцінив ситуацію і зрозумів, що в цій складній економічній ситуації, в якій він опинився, йому точно не до війни з США.

"Тому Китай вирішив зробити "красивий хід" – ніякого збиття літака не було, але він оголосив військові навчання. Цим Китай продемонстрував, що він не готовий йти на це загострення з США", – підсумував експерт.

Чи можуть США та Китай застосувати ядерну зброю

Сполучені Штати Америки зберігають ядерний потенціал, щоб стримувати напади інших країн. У Вашингтоні заявили, що можуть застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин.

Зокрема, Блінкен сказав, що це може статися, коли йтиметься про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.

Водночас Китай заявив, що дотримується стратегії самооборони в цій сфері. Тому країна зобов'язується ніколи не застосовувати першою ядерну зброю ні за яких обставин. Там додали, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".

Цікаво, що нещодавно російський президент владімір путін заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана. Він підкреслив, що в ядерній війні не може бути переможців.

Генсек ООН попередив, що світ перебуває за крок до ядерного знищення.

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