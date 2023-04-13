Вирішальними стануть вибори: політолог пояснив, коли Китай може почати вторгнення на Тайвань

Нещодавно Китай розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню. В їхньому МЗС повідомили, що Пекін уже розпочинає підготовку до вторгнення. Проте є ймовірність, що Китай не починатиме наступальних дій до виборів в Тайвані, що відбудуться наступного року.

Важливість виборів зокрема полягає у тому, що один із кандидатів виступає за приєднання Тайваню у склад Китаю. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Китай хоче повернути Тайвань

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У в інтерв'ю CNN заявив, що, ймовірно, Китай готується до війни проти них. Водночас він додав, що Китай "двічі подумає", перш ніж застосовувати силу щодо Тайваню. Володимир Фесенко вважає, що Пекін поки не збирається розпочинати бойові дії.

Це обмін сигналами. Китай намагається трохи полякати Сполучені Штати та Захід. Особливо Захід,

– наголосив політолог.

2024 року у Тайвані відбудуться президентські вибори. Один з претендентів на посаду виступає прихильником реінтеграції з Китаєм.

"Іронія історичної долі полягає в тому, що він представляє партію Гоміндан. Цю партію очолював Чан Кайчі, який керував Китаєм, а потім був змушений втікати звідти. Він де-факто і створив незалежний Тайвань. А зараз його партія виступає за реінтеграцію з Китаєм", – розповів Фесенко.

За його словами, ці вибори стануть вирішальними. Але поки вони не пройдуть, Китай не буде атакувати. Натомість він спробує впливати на внутрішню ситуацію в Тайвані. Втім на перспективу Китай налаштований на те, щоб повернути Тайвань.

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Вплив зустрічі Макрона, фон дер Ляєн та Сі

Фесенко звернув увагу, що під час нещодавнього візиту до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Китай "грав на розкол" єдиної позиції Заходу. Зокрема, мовиться про позицію щодо проблеми Тайваню. В той час, як Макрона зустрічали із почестями та особливою шаною, а до Урсули фон дер Ляєн, яка критикувала Китай через Тайвань, демонстративно ставились "холодно".

Опісля зустрічі Макрона та Сі Цзіньпіна, лідер Франції висловив думку, що Європейський Союз мусить мати окрему позицію щодо Тайваню, а не бути "васалами США".

Думаю, він буде змушений скоригувати свою позицію. Навіть у Франції не всі підтримують такі заяви. Зараз готується візит групи французьких парламентарів і сенаторів до Тайваню. Ймовірно, вони демонструватимуть там свою підтримку,

– зазначив Фесенко.

Китай з одного боку лякає Захід, зокрема європейців, а з іншого – він веде дипломатичну лінію, заявляючи про свою "миротворчість". Своєю чергою, США у відповідь на залякування Китаю теж продемонстрували, що якщо буде якась військова атака на Тайвань, тоді Сполучені Штати теж військово підтримають їх.

На думку політолога, зараз відбуваються події, які просто демонструють позиції країн. Це не підготовка до війни.

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