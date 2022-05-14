Війна мінімум до кінця року: в МВС пояснили, чому Росія хоче "тягнути" аж до зими

Росія, ймовірно, буде затягувати війну проти України мінімум до кінця цього року, аби тиснути на Захід.

У МВС пояснили, чому Росія буде затягувати війну

Усе тому, що країна-агресорка сподівається, що енергетична криза, яка виникне ближче до зими, спонукатиме Захід "домовлятися" з Росією. Про це заявив радник глави МВС України Віктор Андрусів під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Пояснюю чому – згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза і проблеми з опаленням. І в Україні теж ці проблеми будуть, зокрема, з економікою. Бо ціни на енергоносії дуже ростуть,

– зазначив Андрусів.

Ставка Кремля

Тож, на думку Андрусіва, наразі ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, що треба домовлятися з Росією, а якщо російські окупанти протримаються до кінця року, то домовлятися з ними будуть з урахуванням їхніх вимог.

Росії загалом вигідно затягувати війну

Кілька тижнів тому в Україні очікували раптового наступу на Донбасі, мовляв, він має бути одномоментним і потужним. Та цього не сталося. Радник Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що Росія намагається виснажити ЗСУ, аби ми не змогли накопичити у потрібній кількості західну підтримку.

Таке "затягування" з боку Росії спровокує не тільки труднощі із контрнаступом, а й виснажуватиме нашу економіку та військові сили – це мета росіян.

Актуальна ситуація на фронті

Найгарячіші точки фіксують на Сході та Півдні України. Там росіяни намагаються штурмувати населені пункти. Найбільша активність ворога – на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Російські окупанти продовжують свої наступальні дії – намагаються вийти на адміністративні межі Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Водночас українська армія продовжує витісняти російських окупантів із раніше захоплених міст та сіл. Один за одним звільняються населені пункти на Харківщині. Найбільш гарячою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ЗСУ перейшли у контрнаступ.

До теми – війна переходить в затяжну фаз. У найближчі тижні її завершити не вдасться: дивіться відео