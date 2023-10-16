ХАМАС може звільнити полонених: патріарх Єрусалиму готовий обміняти себе на захоплених дітей

МЗС Ірану заявило, що ХАМАС готовий звільнити ізраїльських заручників за умови припинення обстрілів Сектора Гази. Патріарх Єрусалиму водночас заявив, що готовий обміняти себе на полонених дітей

Варто зазначити, що раніше Іран оприлюднив попередження та надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН. Там наголосили, що у разі продовження операцій у Газі, ситуація "може мати далекосяжні наслідки".

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Обмін полоненими можливий

Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що ХАМАС потенційно може звільнити майже 200 ізраїльтян з полону. Однак ЦАХАЛ має припинити авіаудари по Сектору Гази.

Бойовики заявили, що "готові вжити необхідних заходів для звільнення утримуваних громадян і цивільних осіб". Зі слів речника проблема в тому, заходи вимагають підготовки, яка є неможливою під час щоденного бомбардування різних частин Гази.

Бойовики обмінюватимуть полонених на тисячі палестинців, що зараз перебувають у Ізраїлю, за однобокими обмінними угодами – так, як це відбувалося раніше. Канаані додав, що ХАМАС наразі готові продовжувати війну.

Ми чули від опору (ХАМАС – 24 Канал), що у них немає проблем продовжувати спротив. Вони заявили, що мають військовий потенціал, що дозволяє продовжувати протидію у польових умовах протягом тривалого часу

– заявив представник Ірану.

Заява патріарха Єрусалиму

Патріарх Єрусалиму П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий обміняти себе на полонених ізраїльських дітей, яких захопив ХАМАС. Він готовий на будь-які кроки заради цього.

Я готовий до обміну, будь-чого, якщо це може призвести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність. Перше, що потрібно зробити, це спробувати домогтися звільнення заручників, інакше неможливо зупинити. Ми готові допомогти, навіть я особисто,

– сказав патріарх.

Варто зазначити, що з близько 200 захоплених ХАМАС ізраїльтян, близько десятка є дітьми.

Стосунки Ірану та ХАМАС