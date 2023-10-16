Іран не хоче воювати своїми силами: наскільки реальний вступ у війну проти Ізраїлю
Іран заявив, що нібито може втрутитись у війну, якщо Ізраїль не припинить бомбардування Сектора Гази. Однак Тегеран хоче воювати лише руками терористичних угрупувань.
Мовиться про ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інші. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Завдання терористичних угрупувань
Борис Тизенгаузен зазначив, що Іран вбачає завдання терористичних угрупувань ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад та інших у стримуванні Ізраїлю від прямої війни з Іраном.
Іран не хоче воювати своїми збройними силами та Корпусом вартових Ісламської революції. Іран хоче робити це руками проксі-угрупувань ХАМАС, Хезболла, Ісламський джихад і так далі. Зокрема, завдання цих угрупувань – стримувати Ізраїль та його союзників від прямої війни з Іраном,
– вважає він.
Іран попередив Ізраїль про втручання у війну
- Іран надіслав Ізраїлю приватне повідомлення через ООН та опублікував публічне звернення. У заяві Тегеран попередив Ізраїль, що "ситуація може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки" у випадку, якщо ЦАХАЛ не припинять бомбардування Сектора Гази.
- Крім того, високопоставлений ізраїльський чиновник звинуватив Іран у спробі відкрити другий фронт війни шляхом розміщення зброї в Сирії або через неї.
- Раніше західні ЗМІ з посиланням на високопоставлених членів ХАМАС та Хезболли зазначали, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Джерела розповіли, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС ще з серпня. Зокрема, аби розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення в Ізраїль.
- Зауважимо, що на тлі проблем з евакуацією мирного населення і погроз Ірану вступити у війну ізраїльська армія відклала наземну операцію у Секторі Гази.