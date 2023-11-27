Сіра зона: чи залишиться вплив Ізраїлю у Секторі Гази після закінчення бойових дій

Наразі між Ізраїлем та ХАМАС триває тимчасове перемир'я, після якого бойові дії в Секторі Гази можуть відновитись. Проте рано чи пізно гаряча фаза протистояння може припинитись. Тоді постане питання про подальшу долю цього регіону.

Один зі сценаріїв розвитку подій – перетворення Сектора Гази на анклав з неконтрольованою територією, з розбитими містами та зруйнованою інфраструктурою. Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що у цьому регіоні може бути створене управління на кшталт того, що існує на західному березі річки Йордан.

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Мур доведеться посилювати

Ізраїль, за припущенням політолога, зможе достатньо жорстко впливати на ситуацію в Секторі Гази. Фактично буде створена сіра зона, й Ізраїль буде намагатися відсунути її трохи далі.

Проте є проблема. Якщо Ізраїль погодиться на перетворення Сектора Гази на сіру зону, то він почне посилювати мур, який вже й так існує на кордоні. Питання в тому, чи обмежиться Ізраїль одним муром, чи вдасться до політики "колонізації" частини цих територій, як було раніше,

– зазначив Рейтерович.

Частина території Сектору Гази перебувала під повним контролем Ізраїлю, на якій були створенні поселення, зокрема кібуци. Проте за результатами домовленостей Ізраїль у 2005 році залишив ці території та передав їх палестинцям.

Тепер у влади Ізраїля у випадку створення в Секторі Гази сірої зони буде постійна "спокуса" розпочати повзучу, не публічну "колонізацію" цієї території.

Доведеться створювати напіввійськові поселення з людей, які зголосяться їхати в Сектор Гази, розуміючи, що житимуть там під постійною загрозою обстрілів та нападів. Однак в Ізраїлі є значна частина людей, які готові на це піти,

– підкреслив політолог.

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Водночас розглядати варіант, що палестинці виїдуть з Сектора Гази, не варто, тому що він є нереальним. Їх не впустять інші країни, оскільки Єгипет, Йорданія та інші держави Близькосхідного регіону не захочуть мати проблеми, тим більш, якщо ХАМАС буде розбитий в Секторі Гази.

"Тому в цьому регіоні ймовірно буде створена зона з посиленням впливу Ізраїля. Проте конфлікт буде продовжено – на іншому рівні", – припустив Ігор Рейтерович.

Західний берег річки Йордан Це частина так званої Це частина так званої Палестинської автономії , яка разом зі Східним Єрусалимом стала формально територією держави Ізраїль внаслідок шестиденної війни 1967 року. Площа території Західного берега складає 5,6 тисячі квадратних кілометрів, на яких проживають приблизно 3 мільйони палестинців. Керівництво в регіоні здійснює Палестинська адміністрація та глава Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) – Махмуд Аббаса. ФАТХ на відміну від ХАМАС дотримується менш радикальних поглядів щодо відновлення палестинської державності.

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