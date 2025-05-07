Стає тільки гірше: як у Вашингтоні реагують на нові війни у світі

Дональд Трамп під час своєї інавгурації розповідав, що стане миротворцем та об'єднувачем. Минуло більш ніж 100 днів від його президентства – і у світі може спалахнути ще одна війна.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що інші американські президенти одразу намагалися стабілізувати ситуацію, якщо десь у світі міг виникнути конфлікт. Для цього вони використовували експрезидентів або ж спеціальних посланців тощо.

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Трамп досить дивно діє

Як наголосив Рибачук, Трамп постійно розповідає про жахи війни. Але його адміністрації не вдається досягти якихось суттєвих результатів з припинення воєн.

У Трампа немає яскравих персоналій, які могли б бути переговорниками. У нього все сконцентровано на тому, що світ затамує подих і буде слухати, що там скаже Трамп. Але погано хлопці вже зрозуміли, що за цими заявами мало що стоїть,

– зазначив Рибачук.

Зараз стає все складніше. Сполучені Штати поки ніяк публічно не реагують на можливу нову війну між Індією та Пакистаном, а Ізраїль вже хоче захопити Сектор Гази. Також Іран не збирається припиняти розробку власної ядерної зброї.

Зверніть увагу! Трамп назвав ескалацію конфлікту між Індією та Пакистаном "ганьбою". Він сподівається, що все швидко закінчиться.

Додамо, увечері 6 травня сталося загострення конфлікту між Пакистаном та Індією. Війська Індії атакували нібито "об'єкти терористичної інфраструктури". В Пакистані вже сказали, що будуть на це відповідати. Що відбувається між Пакистаном та Індією – читайте в матеріалі 24 Каналу.