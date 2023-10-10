Росія володіла інформацією про плани атаки на Ізраїль, – ГУР

Росія передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою в Україні, з метою проведення ІПСО проти України. Можна помітити, як оперативно реагують російські пропагандисти та опоненти військової підтримки України на Заході.

Такі наративи вказують на те, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль. Про це 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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"З цього можна зробити висновки. І є інформація, що держава-агресорка Росія володіла інформацією про плани атак на Ізраїль. Є інформація про взаємодію, зокрема, російських ПВК з бойовиками ХАМАС з приводу обміну досвідом використання російсько-української війни та інших елементів", – заявив він.

Росія використовує будь-яке загострення

Андрій Юсов зазначив, що Росія зацікавлена у будь-якому загострені у різних куточках світу, зокрема, і на Близькому Сході. Ворог використовує це як продовження війни проти України. Водночас Україна має принципову публічну позицію, наші партнери теж усе розуміють.

Зрозуміло, що жодного інтересу та мотиву дій з боку України про передачу якогось озброєння на Близький Схід не існує за визначенням. Тому що все це озброєння потрібне Україні зараз, щоб захищатись від терористичного російського вторгнення,

– наголосив він.

Взаємодія Росії з терористичними та радикальними організаціями, зокрема, з Близького Сходу, не є новиною. У багатьох випадках, коли представники Заходу відмовлялись від подібних контактів, офіційні делегації відвідувати Москву.

"Тому сам факт такої взаємодії – це додаткова легітимізація, обмін інформацією. Звичайно, можна говорити про політичну причетність та відповідальність держави-агресорки. Насамперед мають бути оцінки міжнародної спільноти, інституцій. Я переконаний, що такі оцінки будуть", – підкреслив представник ГУР.

Зараз Росія розгортає одразу декілька ІПСО проти України. Крім вкидів про нібито передачу Україною зброї терористам ХАМАС, запускається наратив, що буцімто наша держава закликає до насильства проти мусульман. Однак це абсолютно брехливі заяви росіян, в які ніхто не вірить.

Україна слідкує за ситуацією

Зранку 7 жовтня ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 2 200 ракет . Також палестинські бойовики проникли на територію з суші, моря та повітря. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни

Представник ГУР зауважив, що Україна відстежує ситуацію в Ізраїлі та працює над унеможливленням посилення Росії за допомогою співпраці з Палестиною. Адже безпека нашої держави – це не лише дії на території України. Це глобальні геополітичні процеси.

Завдання для розвідувальної спільноти та ГУР бути там, де українські національні інтереси. Тому така робота проводиться. Зокрема, на Близькому Сході. Завданням є постійне відстеження цього процесу та унеможливлення посилення держави-агресорки, її можливостей за допомогою подібної співпраці,

– пояснив Юсов.

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