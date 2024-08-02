Загроза нової війни на Близькому Сході: МЗС звернулося до українців з важливою заявою

Останнім часом відносини між Ліваном та Ізраїлем неабияк загострилися. Країни періодично обмінюються взаємними обстрілами.

Одним із останніх став авіаудар Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого був ліквідований один із високопоставлених учасників "Хезболли" Фуад Шукр. А вже у ніч проти 2 серпня бойовики запустили десятки ракет у відповідь.

Дивіться також Наївні сподівання Росії: чи може ескалація на Близькому Сході відвернути увагу від України

МЗС попереджає українців про небезпеку

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану. Зокрема, у відомстві закликали утриматися від поїздок у ці дві країни. Українцям, які вже перебувають там, наполегливо радять виїхати.