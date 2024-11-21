Війна набула глобального характеру: Путін виступив зі зверненням до росіян

21 листопада 2024, 19:15
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Автор: Маргарита Волошина

Російський диктатор Владімір Путін звернувся до громадян країни-агресорки з екстренним зверненням. Головні заяви стосуються війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Усе, що заявив Путін під час звернення – читайте у матеріалі.

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Що заявив Путін у зверненні до росіян

19:25, 21 листопада

Випробування в бойових умовах ракетної системи "Орєшнік" ведуться у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії,
– виправдовується диктатор.

За його словами, ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це нібито 2,5 – 3 кілометри на секунду.

19:22, 21 листопада

Владімір Путін заявив, що у разі ескалації Росія нібито відповість "рішуче та дзеркально".

За його словами, "дарма" сумніватися у тому, що країна-агресорка готова до будь-якого розвитку подій.

19:21, 21 листопада

Російський диктатор прокоментував ракетний удар по Україні зранку, наговоривши маячні про нібито "воєнний об'єкт".

У Дніпропетровську Росією було вражено комплекс, який виробляє в тому числі ракетну техніку,
– заявив він.

19:20, 21 листопада

Путін заявив, що російські війська успішно просуваються в зоні проведення спецоперації в усіх напрямках, попри застосування противником західних далекобійних ракет.

Росія вважає, що має право використовувати зброю проти військових об'єктів країн, які застосовують свою зброю проти Росії,
– наголосив він.

19:19, 21 листопада

Путін бреше, що попередить жителів України про небезпечні ракети.

Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування ракет,
– цинічно заявив він.

19:18, 21 листопада

Як каже диктатор, Росія розв'язуватиме питання про подальше розгортання ракет середньої та меншої дальності "залежно від дій противника".

Водночас він бреше наступне: "Росія віддає перевагу мирним засобам, але й готова до будь-якого розвитку подій, "відповідь завжди буде".

19:17, 21 листопада

Путін заявив, що 21 листопада росіяни нібито використали для удару російську систему середньої дальності "Орєшнік".

За його словами, засобів протидії російським ракетам такого типу наразі нібито немає.

19:16, 21 листопада

Конфлікт в Україні після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру,
– каже диктатор.

Він додав, що нібито ЗС Росії завдали комбінованого удару по об'єкту ОПК України у відповідь на удари американською та британською зброєю по Росії

19:15, 21 листопада

Путін заявив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях. 

Водночас він каже, що поставлених Україною цілей в ударах виконано не було.

Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо,
– наголосив він.

 