Війна набула глобального характеру: Путін виступив зі зверненням до росіян

Російський диктатор Владімір Путін звернувся до громадян країни-агресорки з екстренним зверненням. Головні заяви стосуються війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Усе, що заявив Путін під час звернення – читайте у матеріалі.

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Що заявив Путін у зверненні до росіян