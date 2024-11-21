Війна набула глобального характеру: Путін виступив зі зверненням до росіян
Російський диктатор Владімір Путін звернувся до громадян країни-агресорки з екстренним зверненням. Головні заяви стосуються війни в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Усе, що заявив Путін під час звернення – читайте у матеріалі.
Дивіться також У Росії заявили, про "запобігання ядерному конфлікту" та звинуватили в ескалації Байдена
Що заявив Путін у зверненні до росіян
Випробування в бойових умовах ракетної системи "Орєшнік" ведуться у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії, За його словами, ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це нібито 2,5 – 3 кілометри на секунду. Владімір Путін заявив, що у разі ескалації Росія нібито відповість "рішуче та дзеркально". За його словами, "дарма" сумніватися у тому, що країна-агресорка готова до будь-якого розвитку подій. Російський диктатор прокоментував ракетний удар по Україні зранку, наговоривши маячні про нібито "воєнний об'єкт". У Дніпропетровську Росією було вражено комплекс, який виробляє в тому числі ракетну техніку, Путін заявив, що російські війська успішно просуваються в зоні проведення спецоперації в усіх напрямках, попри застосування противником західних далекобійних ракет. Росія вважає, що має право використовувати зброю проти військових об'єктів країн, які застосовують свою зброю проти Росії, Путін бреше, що попередить жителів України про небезпечні ракети. Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування ракет, Як каже диктатор, Росія розв'язуватиме питання про подальше розгортання ракет середньої та меншої дальності "залежно від дій противника". Водночас він бреше наступне: "Росія віддає перевагу мирним засобам, але й готова до будь-якого розвитку подій, "відповідь завжди буде". Путін заявив, що 21 листопада росіяни нібито використали для удару російську систему середньої дальності "Орєшнік". За його словами, засобів протидії російським ракетам такого типу наразі нібито немає. Конфлікт в Україні після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру, Він додав, що нібито ЗС Росії завдали комбінованого удару по об'єкту ОПК України у відповідь на удари американською та британською зброєю по Росії Путін заявив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях. Водночас він каже, що поставлених Україною цілей в ударах виконано не було. Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо,
– виправдовується диктатор.
– заявив він.
– наголосив він.
– цинічно заявив він.
– каже диктатор.
– наголосив він.
Випробування в бойових умовах ракетної системи "Орєшнік" ведуться у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії,
За його словами, ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів, це нібито 2,5 – 3 кілометри на секунду.
Владімір Путін заявив, що у разі ескалації Росія нібито відповість "рішуче та дзеркально".
За його словами, "дарма" сумніватися у тому, що країна-агресорка готова до будь-якого розвитку подій.
Російський диктатор прокоментував ракетний удар по Україні зранку, наговоривши маячні про нібито "воєнний об'єкт".
У Дніпропетровську Росією було вражено комплекс, який виробляє в тому числі ракетну техніку,
Путін заявив, що російські війська успішно просуваються в зоні проведення спецоперації в усіх напрямках, попри застосування противником західних далекобійних ракет.
Росія вважає, що має право використовувати зброю проти військових об'єктів країн, які застосовують свою зброю проти Росії,
Путін бреше, що попередить жителів України про небезпечні ракети.
Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону під час застосування ракет,
Як каже диктатор, Росія розв'язуватиме питання про подальше розгортання ракет середньої та меншої дальності "залежно від дій противника".
Водночас він бреше наступне: "Росія віддає перевагу мирним засобам, але й готова до будь-якого розвитку подій, "відповідь завжди буде".
Путін заявив, що 21 листопада росіяни нібито використали для удару російську систему середньої дальності "Орєшнік".
За його словами, засобів протидії російським ракетам такого типу наразі нібито немає.
Конфлікт в Україні після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру,
Він додав, що нібито ЗС Росії завдали комбінованого удару по об'єкту ОПК України у відповідь на удари американською та британською зброєю по Росії
Путін заявив, що 19 листопада 6 ракетами ATACMS та 21 листопада системами Storm Shadow були завдані удари по об'єктах у Курській та Брянській областях.
Водночас він каже, що поставлених Україною цілей в ударах виконано не було.
Використовувати далекобійну зброю по території Росії без фахівців країн, де вона була виготовлена, неможливо, це відомо,